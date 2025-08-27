Замки, виноградники и старинные фермы: уголок Альп, который покорил Зигмунда Фрейда

На плато Ренон, расположенном всего в нескольких километрах от Больцано, скрывается небольшой муниципалитет с населением около 8 тысяч человек. На его территории возвышаются пять замков, а окружающие пастбища, виноградники и старинные фермы создают пейзаж, напоминающий иллюстрации к альпийской сказке.

Особое место в истории этого уголка занимал Зигмунд Фрейд. Летом он приезжал сюда, чтобы гулять по лесным тропам и находить вдохновение в тишине и чистом горном воздухе. Сегодня в деревне Обербоцен создан тематический маршрут, который повторяет его прогулки.

Среди наиболее известных достопримечательностей — замки Ронколо, Мареччо и Ванген-Бельермон. Дополняет атмосферу ностальгии узкоколейный поезд Ренон, который по сей день соединяет деревни на плато.

Маршрут для мотоциклистов

Путешественники на мотоциклах могут пройти панорамный круговой маршрут протяжённостью около 45,7 км, рассчитанный примерно на 1 час 10 минут в пути. Дорога ведёт от улицы Михаэля Гампера в Реноне через трассу SP135 и живописные деревни Ауна-ди-Сопра и Ауна-ди-Сотто, далее — по шоссе SS508 в сторону Больцано. На пути встречаются фермы, пастбища и смотровые площадки. Популярным местом для остановки считается Osteria Turisti, где путешественникам предлагают блюда южнотирольской кухни.

Гармония природы и истории

Ренон ценят за удивительное сочетание культурного наследия и нетронутой природы. Летом туристов привлекают прогулки по лесным тропам и к земляным пирамидам — редким геологическим образованиям, а зимой здесь работают небольшие подъемники и проложены спокойные лыжные трассы.

Кухня региона объединяет тирольские и средиземноморские традиции: гостям подают пельмени, гуляш и штрудель.

Именно здесь Фрейд когда-то находил умиротворение и возможность отдохнуть от суеты. И сегодня Ренон продолжает дарить своим гостям то же самое чувство — тишину, красоту и атмосферу настоящих Альп.