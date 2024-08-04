Виктория Азаренко объяснила, почему предпочитает занять на ОИ первое или третье место, а не второе

Бывшая первая ракетка мира и обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года, белорусская теннисистка Виктория Азаренко, высказала мнение, что завоевание первого или третьего места предпочтительнее второго.
Азаренко сообщила, что помнит матч против российской теннисистки Марии Кириленко, и после победы над которой она была, безусловно, самой счастливой на пьедестале.
"Для меня бронзовая медаль намного лучше серебряной. Нужно, чтобы это было золото или бронза. Серебро, извините, пока мне не нравится. Проиграть в финале — эмоционально это очень тяжело", — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча с Соболенко на турнире в Вашингтоне.
35-летняя теннисистка также завоевала золото Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде. Несмотря на приглашение МОК, она решила не участвовать в Олимпийских играх в Париже.
В ночь со 2 на 3 августа по московскому времени Азаренко програла своей соотечественнице Арине Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне со счётом 4:6, 4:6.
Фото: commons.wikimedia.org/Doha Stadium Plus Qatar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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