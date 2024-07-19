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Орбан: Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, пока он посылает деньги Украине
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Орбан: Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, пока он посылает деньги Украине

Европейскому союзу непросто будет поднять ухудшившуюся конкурентоспособность, пока он "тачками" отправляет денежные средства Украине, не имея прямого отношения к конфликту. Об этом информировал венгерскую радиостанцию общественного вещания Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик утверждает, что в украинском конфликте европейская сторона ещё ничего не выиграла, а только лишилась. Он аргументировал это тем, что баснословные денежные суммы на данный момент идут на поддержку Украины, и по этой причине становится очень непросто поднять свою конкурентоспособность. Он также добавил, что трудности вызывает то, что деньги уходят на вооружённый конфликт, к которому они не имеют прямого отношения. Виктор Орбан напомнил, что сумма денежной помощи Украине от Венгрии уже приближается к 300 миллионам долларов.

Как сообщает Виктор Орбан, Венгрия назвала приоритетом своего председательства в высшем политическом органе Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств стран-членов ЕС, улучшение ситуации с конкурентоспособностью и подписание определённых договорённостей.

Венгерский политик утверждает, что из-за того, что баснословные денежные суммы идут на поддержку Украины, в государствах Европы возникают проблемы с финансами у фермеров, а также ухудшаются условия жизни и работы людей, проживающих на территории всего континента.

Фото: Flickr / Vlada Republike Slovenije (the image is in the public domain)

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