Европейскому союзу непросто будет поднять ухудшившуюся конкурентоспособность, пока он "тачками" отправляет денежные средства Украине, не имея прямого отношения к конфликту. Об этом информировал венгерскую радиостанцию общественного вещания Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский политик утверждает, что в украинском конфликте европейская сторона ещё ничего не выиграла, а только лишилась. Он аргументировал это тем, что баснословные денежные суммы на данный момент идут на поддержку Украины, и по этой причине становится очень непросто поднять свою конкурентоспособность. Он также добавил, что трудности вызывает то, что деньги уходят на вооружённый конфликт, к которому они не имеют прямого отношения. Виктор Орбан напомнил, что сумма денежной помощи Украине от Венгрии уже приближается к 300 миллионам долларов.
Как сообщает Виктор Орбан, Венгрия назвала приоритетом своего председательства в высшем политическом органе Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств стран-членов ЕС, улучшение ситуации с конкурентоспособностью и подписание определённых договорённостей.
Венгерский политик утверждает, что из-за того, что баснословные денежные суммы идут на поддержку Украины, в государствах Европы возникают проблемы с финансами у фермеров, а также ухудшаются условия жизни и работы людей, проживающих на территории всего континента.
Фото: Flickr / Vlada Republike Slovenije (the image is in the public domain)
Причиной сбоя в системе Windows назвали антивирус
Глобальный технический сбой в системах Microsoft серьезно повлиял на функционирование множества организаций по всему миру, включая финансовые учреждения, воздушные гавани, медиакомпании и торговые сети, как сообщает издание Verge.
В Британии обеспокоены политикой Дональда Трампа
Политика потенциального кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа может существенно повлиять на ситуацию в Украине, сообщает издание Telegraph.
Вирусолог Бутенко: при купании в водоёме можно заразиться гепатитом и холерой
Купание в водоёмах может привести к таким заболеваниям как холера, гепатит и различным энтеровирусным болезням. Кроме того, необходимо остерегаться уток, а иногда даже носить шерстяные носки на пляже. Об этом NewsInfo.Ru сообщил профессор, вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко.
Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).