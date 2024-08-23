Посол Станиславов: евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира

Международная изоляция Венгрии — это иллюзия, евробюрократы в столице Бельгии самостоятельно обособились от всех и существуют так, как скажут Соединённые Штаты Америки. Такое мнение высказал российскому информационному агентству РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов.

По словам российского дипломата, вероятно, некоторые иллюзии международной изоляции Венгрии в столице Бельгии случаются, но исключительно по причине того, что это евробюрократы по собственному желанию некоторое время назад обособились от всех и существуют там даже не по своим законам, а по тем, что скажут Соединённые Штаты Америки.

Кроме того, Евгений Станиславов акцентировал внимание на том, что "европейский официоз" постарался сделать Венгрии "обструкцию" и отделить её столицу и крупнейший город от всех по причине инициативы венгерского государственного и политического деятеля Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, вместо того, что использовать ситуацию "в интересах мира".

Фото: Flickr / Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)