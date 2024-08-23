Международная изоляция Венгрии — это иллюзия, евробюрократы в столице Бельгии самостоятельно обособились от всех и существуют так, как скажут Соединённые Штаты Америки. Такое мнение высказал российскому информационному агентству РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов.
По словам российского дипломата, вероятно, некоторые иллюзии международной изоляции Венгрии в столице Бельгии случаются, но исключительно по причине того, что это евробюрократы по собственному желанию некоторое время назад обособились от всех и существуют там даже не по своим законам, а по тем, что скажут Соединённые Штаты Америки.
Кроме того, Евгений Станиславов акцентировал внимание на том, что "европейский официоз" постарался сделать Венгрии "обструкцию" и отделить её столицу и крупнейший город от всех по причине инициативы венгерского государственного и политического деятеля Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта, вместо того, что использовать ситуацию "в интересах мира".
Фото: Flickr / Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Антонов: масштабный обмен РФ и США рассматривается как изолированный эпизод
Недавно произошедший масштабный обмен между Российской Федерацией (РФ) и Соединенными Штатами рассматривается американской стороной как изолированный эпизод во взаимодействии Москвы и Вашингтона.
Трамп раскритиковал речь Харрис за отсутствие тем России, Китая и нищеты граждан
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике программную речь Камалы Харрис, которая не затронула темы, находящиеся, как он считает, на сегодняшний день на повестке дня. Об этом он информировал в социальной сети Truth Social.
Композитор Окороков: певица Апина была замужем за моим другом
Композитор и автор песен "Комбинации" Виталий Окороков признался, что певица Алёна Апина являлась его первой возлюбленной.
Певец Шаман исполнил ноту длиной в 29 секунд
Артист Шаман на концерте на Красной площади установил новый рекорд, продемонстрировав удивительные вокальные способности.