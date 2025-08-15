Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:54

Секрет сценической уверенности Цоя оказался совсем не музыкальным

Музыкант Алексей Вишня рассказал о занятиях Виктора Цоя восточными единоборствами

Казалось бы, лидер "Кино" был загадкой для всех, но в жизни Виктора Цоя было немало увлечений, о которых знали только близкие. Одним из них оказались восточные единоборства — занятие, которое не только держало артиста в форме, но и напрямую влияло на его сценическую подачу.

Танцы, которые исчезли со сцены

Музыкант Алексей Вишня, сотрудничавший с Цоем в 1980-е годы, вспоминает, что в начале своей карьеры Виктор на сцене был необычайно подвижен.

"В 1985 году он танцевал, будто танцор диско. Затем что-то произошло. Приехала Джоанна Стингрей. Наверное, она посмотрела, как он танцует, и сказала ему: "Лучше стой". Думаю, он ее послушался", — рассказал Вишня.

Восточные единоборства, которыми увлекался Цой, помогали ему ставить движения и придавали уверенности на сцене. Однако со временем артист полностью отказался от танцев, предпочитая статичную манеру исполнения — ту самую, что стала фирменной и легко узнаваемой.

Музыкальный вкус Цоя

Помимо тренировок, значительную часть жизни Цоя занимала музыка. По словам Вишни, он с особым интересом слушал гитарные группы, среди которых XTC и The Cure. Его музыкальные предпочтения отражали стремление к мелодичности, но с непременной атмосферой глубины и легкой мрачности, что, возможно, находило отражение и в творчестве "Кино".

Интересный факт: в 1980-е годы XTC и The Cure уже считались культовыми на Западе, однако в СССР их записи распространялись в основном через "магнитоальбомы" и по знакомым — достать их было непросто.

Последний день

Трагедия произошла 15 августа 1990 года в Латвии. Рано утром Виктор отправился на рыбалку, но уже через несколько часов возвращался домой. На одном из крутых поворотов его автомобиль столкнулся с автобусом "Икарус-250". По данным следствия, скорость машины превышала допустимую. Этот день стал роковым для легенды русского рока.

