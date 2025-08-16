Приключения викингов: как клад из Бидейла раскрывает тайны мировой торговли

Недавнее исследование, посвященное впечатляющему серебряному кладу эпохи викингов, обнаруженному в городке Бидейл на севере Йоркшира в 2012 году, проливает свет на масштаб богатства викингов и их торговые связи. Исследование, опубликованное в журнале Archaeometry, показывает, что значительная часть серебра, которое они накопили, происходила не только из набегов на близлежащие регионы, но и из протяженных торговых сетей, простиравшихся глубоко в исламский мир. Это открытие меняет устоявшиеся представления о викингах как исключительно о грабителях.

Авторы исследования, используя методы геохимического анализа, смогли отследить происхождение серебра, из которого были изготовлены предметы клада. Результаты оказались весьма интересными. Большая часть серебра происходила из западноевропейских источников, вероятно, из англосаксонских и каролингских монет, полученных в результате набегов или выкупа. Однако, значительная часть серебра поступала из исламской серебряной монеты, известной как дирхамы.

Клад Бидейла: смешение культур и экономических влияний

Клад, включающий 29 серебряных слитков и несколько сложных ожерелий, датируется концом IX или началом X века, что соответствует периоду расцвета эпохи викингов. Он является ярким свидетельством смешения различных культурных и экономических влияний в Англии в ту эпоху. Анализ клада подтверждает, что для накопления богатства викинги не полагались исключительно на грабежи, но также активно развивали широкие торговые связи по всей Европе, на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Д-р Джейн Кершоу, доцент кафедры археологии в Оксфордском университете, отметила, что большинство из нас склонны думать о викингах в первую очередь как о грабителях, но это лишь часть картины. Они также извлекали большую прибыль из дальних торговых маршрутов, соединяющих Северную Европу с Арабским халифатом. Теперь мы увидели, что викинги привозили много исламского серебра в свои поселения в Англии.

Восточный путь: торговый маршрут в Скандинавию

Примечательно, что девять слитков, составляющих около трети всего серебра, геохимически соответствовали монетам, чеканившимся в регионах, соответствующих современным Ирану и Ираку. Это серебро достигло Скандинавии через так называемый "Восточный путь", известный как Avstrvegr, а затем продолжило свой путь в Англию.

Выводы исследования также указывают на то, что металлурги-викинги как в Скандинавии, так и в Англии перерабатывали часть серебра, используя доступный на месте свинец. Это свидетельствует о высоком уровне развития металлургии в эпоху викингов.

Одним из самых поразительных объектов клада является большое ожерелье, сформированное из нескольких скрученных отрезков проволоки. Анализ показал, что оно было отлито из смеси восточного и западного серебра, что, вероятно, указывает на его изготовление в северной Англии, где происходило взаимодействие различных культурных традиций.

Обнаружение клада Бидейла и результаты его исследования демонстрируют масштаб и разнообразие торговых связей викингов, а также их умение извлекать выгоду из различных источников богатства. Это позволяет пересмотреть традиционное представление о викингах как исключительно о завоевателях и грабителях.

Интересные факты о викингах:

Викинги были искусными мореплавателями и строителями кораблей.

Викинги занимались торговлей, ремеслом, сельским хозяйством и пиратством.

Викинги основали поселения в различных частях Европы, включая Англию, Ирландию и Францию.

Культура викингов оказала значительное влияние на развитие европейской цивилизации.

Исследование Бидейлского клада является важным вкладом в изучение эпохи викингов. Оно показывает, что торговля, наряду с грабежами, играла ключевую роль в накоплении богатства викингов и расширении их культурного и экономического влияния.