Викинги
Викинги
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:30

Не топором, а дирхемом: чем на самом деле были сильны викинги в борьбе за Англию

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках

Знаете ли вы, что почти треть серебра, найденного в знаменитом кладе викингов в Англии, оказалась родом с Ближнего Востока? Это открытие переворачивает наши представления о том, как скандинавские воины и торговцы накапливали свои богатства.

Клад, изменивший историю

Клад Бедейла, обнаруженный в 2012 году энтузиастами с металлоискателями Стюартом Кэмпбеллом и Стивом Касвеллом, включает 29 серебряных слитков и изящные украшения. Эта находка стала настоящей сенсацией в археологическом мире. Она не просто демонстрирует богатство викингов, но и раскрывает их обширные торговые маршруты, связывавшие Северную Европу с далёкими землями.

Под руководством Джейн Кершоу из Оксфордского университета команда исследователей провела тщательный геохимический анализ. С помощью изотопного состава свинца и микроэлементов учёные установили происхождение каждого предмета. Результаты поразили: девять слитков соответствуют серебру, добытому на территориях современного Ирана и Ирака.

"Большинство из нас склонны думать о викингах прежде всего как о налетчиках, которые грабили монастыри и другие богатые места в поисках богатства", — поясняет Кершоу.

Однако клад Бедейла доказывает, что грабёж был лишь частью картины. Викинги активно участвовали в международной торговле, получая серебро через сложные сети обмена.

Торговые пути: от Халифата до Йорка

Исследование показало, что исламское серебро попадало в Скандинавию по восточным маршрутам, известным как Австрийский путь, а затем — в Англию. Оно проходило через реки России и центры торговли в Центральной Азии, демонстрируя глобальный масштаб экономических связей викингов.

Викинги не просто копили серебро — они его перерабатывали. Ремесленники очищали металл, используя местный свинец, например, из Северных Пеннин. Одно из ожерелий в кладе, составленное из скрученных прутьев, оказалось отлито из смеси восточного и западного серебра, возможно, уже в Северной Англии.

Сложная экономика викингов

Накопление богатств у викингов было многосторонним процессом:

  • военные походы и дань;
  • международная торговля;
  • переплавка монет в слитки и украшения.

В кладе Бедейла нашли отражение разные культуры: ирландско-скандинавские браслеты, англосаксонское золотое навершие меча. Это говорит о тесном переплетении влияний в Англии эпохи викингов.

Клад датируется концом IX — началом X века, временем, когда викинги уже захватили Нортумбрию, но ещё не потеряли Йорк. Именно Йорк стал ключевым узлом, связывавшим Скандинавию, Ирландию и более дальние регионы.

"Мне нравится думать о том, как Бедейл — сегодня типично английский рыночный город в Северном Йоркшире — в эпоху викингов был центром гораздо более обширной евразийской экономики викингов. Викинги не только извлекали богатства из местного населения, но и приносили его с собой, совершая набеги и селясь", — отмечает Кершоу.

Это исследование — отличный пример того, как современные методы, такие как геохимический анализ, помогают реконструировать древние экономические системы. Теперь мы можем точнее проследить, как викинги интегрировались в Англии и какие связи поддерживали с внешним миром.

