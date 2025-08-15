Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Причины неудачи колонизации Северной Америки викингами
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenlaube_(1879)_b_365.jpg by various
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:29

Как новые технологии помогают раскрыть тайны древних кораблей: важные уроки для археологии

Новая датировка викингской ладьи из Грёнхёуга: возраст оказался на 100 лет моложе

Скандинавские учёные установили, что погребальную ладью из кургана Грёнхёуг построили не в VIII, а во второй половине IX века. Новый дендрохронологический анализ с применением микрокомпьютерной томографии показал: древесину для судна срубили между 854 и 867 годами — в разгар эпохи викингов. Ранее предполагалось, что корабль на 50-100 лет старше.

Почему это важно?

Захоронения в ладьях — визитная карточка скандинавской культуры. Самые известные примеры — Гокстадский и Осебергский корабли, но находка в Грёнхёуге всегда вызывала споры.

Ладья длиной около 15 метров была обнаружена в 1902 году археологом Хоконом Шетелигом на норвежском острове Кармёй. Первые исследования отнесли её к X веку, но в 2009 году дендрохронология "состарила" корабль до 775-801 годов.

Новые данные

Команда Яна Билла из Университета Осло перепроверила предыдущие выводы. Оказалось, ранняя датировка опиралась на анализ всего одной доски, что могло исказить результат.

"Мы использовали современные методы, включая микрокомпьютерную томографию, чтобы изучить годичные кольца нескольких образцов. Это позволило получить более точные данные", — пояснила исследователь Аоифе Дейли.

Радиоуглеродный анализ подтвердил новую версию: калиброванный возраст древесины — 834-903 годы.

