В Дании нашли портрет легендарного короля: археолог раскрыл связь артефакта с изобретением Bluetooth

Археологи представили редчайшую находку: фигурку возрастом около 1000 лет, которая, возможно, изображает правителя эпохи викингов. Артефакт был обнаружен в Дании и, по словам археолога Национального музея Питера Пентца, относится к периоду правления Харальда Синезубого — одного из самых известных королей Скандинавии (около 958-986 годов н. э.).

Необычный артефакт

Фигурка высотой чуть более 3 см вырезана из моржового клыка. В ней прослеживаются детали внешности: аккуратный пробор посередине, волна волос на бок, коротко подстриженные пряди сзади, длинные усы, бакенбарды и косичка из бороды. Для искусства эпохи викингов это большая редкость, ведь обычно мастера изображали животных и мифологических существ, а не людей.

Артефакт был найден ещё в XVIII веке и впервые внесён в музейный каталог в 1798 году. Однако позже он затерялся в фондах и оставался забытым более двухсот лет, пока его вновь не обнаружил Питер Пентц.

Харальд Синезубый и его наследие

Харальд был сыном короля Горма Старого и вошёл в историю как правитель, сумевший объединить части современной Дании, Южной Норвегии и Швеции. Его имя сегодня известно благодаря технологии беспроводной связи Bluetooth — символическое название выбрано в честь объединителя Скандинавии.

"Фигурка соответствует по времени и месту правлению Харальда, но пока рано утверждать, что она изображает именно его", — отметил Питер Пентц.

Игровое назначение

Исследователи установили, что находка является частью популярной в Северной Европе настольной игры Хнефатафл, которую нередко называют "викингскими шахматами". В раскопках находили и другие костяные фигурки, но доски до наших дней не сохранились.

Эта фигурка ценна не только как элемент игры, но и как редкое изображение викинга, выполненное с удивительной детализацией.

Уникальность находки

Большинство известных артефактов эпохи викингов отражают их воинскую культуру, мифологию и звериный орнамент. Чёткие изображения людей встречаются крайне редко, что делает фигурку особенно значимой для изучения истории Скандинавии.

Три интересных факта