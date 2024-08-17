Xbox может перенести Microsoft Flight Simulator и другие игры на PlayStation 5: что известно из утечек?

Слухи о выходе следующей игры от Xbox на PlayStation 5 продолжают набирать обороты. Одним из наиболее вероятных кандидатов на перенос может стать Microsoft Flight Simulator, который, несмотря на свою нишевость, является одной из самых знаковых игр.

Недавно инсайдер extas1s предположил, что Forza Horizon 5 может стать следующим проектом Xbox, доступным на PS5. Однако более ранняя утечка, датируемая январем, указывала на Microsoft Flight Simulator, и многие другие детали этой утечки оказались верными.

Скорее всего, Xbox объявит о своих планах по расширению мультиплатформенности в ближайшее время, возможно, к концу финансового года. Появились также сведения, что следующие игры от ID Software и Bethesda, ранее бывшие эксклюзивами Xbox, также станут доступны на других платформах.

Что касается Microsoft Flight Simulator, то пока неизвестно, будет ли на PS5 перенесена оригинальная игра 2020 года или это будет новая версия, выход которой запланирован на 19 ноября. В обновлённой версии ожидаются улучшенные миссии, дополнительные типы самолетов, улучшенная система погодных условий, включая снег и торнадо, а также обновленная физика и производительность. Игроки также смогут выходить из самолета и исследовать окружающий мир, что недавно подтвердил PC Gamer.

Если утечки подтвердятся, это может стать значимым шагом в стратегии Xbox по расширению своей аудитории на других платформах, включая PlayStation 5.

Фото: flickr.com/ Dennis Amith (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)