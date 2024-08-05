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Нежданчик: за излишне громкую выхлопную систему будут наказывать
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Автовладельцев будут штрафовать за шумные выхлопы транспортного средства

Нежданчик: за излишне громкую выхлопную систему будут наказывать

Скоро на российских улицах станет тише, сообщает auto.mail.ru. Владельцев авто с громким выхлопом будут штрафовать.

Первым городом, где начали штрафовать за шумный выхлоп, стал Санкт-Петербург. В прошлые выходные полиция успешно выявила 15 самых громких автомобилей и мотоциклов с помощью специального прибора для измерения уровня шума.

Нарушителям грозит штраф в 500 ₽ и требование вернуть транспортное средство к заводским настройкам в течение 10 дней. Иначе им грозит лишение прав и аннулирование регистрации транспортного средства.

Надеемся, что и другие регионы последуют примеру Северной столицы, чтобы избавиться от шумных спортивных выхлопов на улицах.

Фото: Freepik/Racool_studio

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