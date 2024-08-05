Автовладельцев будут штрафовать за шумные выхлопы транспортного средства

Скоро на российских улицах станет тише, сообщает auto.mail.ru. Владельцев авто с громким выхлопом будут штрафовать.
Первым городом, где начали штрафовать за шумный выхлоп, стал Санкт-Петербург. В прошлые выходные полиция успешно выявила 15 самых громких автомобилей и мотоциклов с помощью специального прибора для измерения уровня шума.
Нарушителям грозит штраф в 500 ₽ и требование вернуть транспортное средство к заводским настройкам в течение 10 дней. Иначе им грозит лишение прав и аннулирование регистрации транспортного средства.
Надеемся, что и другие регионы последуют примеру Северной столицы, чтобы избавиться от шумных спортивных выхлопов на улицах.
Фото: Freepik/Racool_studio
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