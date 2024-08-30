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Выездное совещание Совета Госдумы проведет Вячеслав Володин в Санкт-Петербурге
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Совещание в Санкт-Петербурге: Володин проведет обсуждение социально-экономического развития и законодательных вопросов

Выездное совещание Совета Госдумы проведет Вячеслав Володин в Санкт-Петербурге

Володин проведет в Санкт-Петербурге совещание по развитию города и законодательству.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Санкт-Петербург для проведения выездного совещания Совета Госдумы. В ходе совещания будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития города и законодательного обеспечения.

В совещании примут участие руководители фракций, первые вице-спикеры и председатели комитетов Госдумы - Александр Жуков и Иван Мельников, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев ("Новые люди"), Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") и Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду"). Также среди участников председатели комитетов по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по экономической политике Максим Топилин, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, по просвещению Ольга Казакова, по охране здоровья Бадма Башанкаев. Это покажет насколько важно для парламента развитие Санкт-Петербурга и его социально-экономическая ситуация.

В повестке дня совещания - обсуждение перспектив развития города и выработка рекомендаций по законодательному обеспечению этого развития. Ожидается, что в ходе совещания будут рассмотрены важные вопросы, связанные с строительством, экономикой, транспортом, социальной политикой, гражданским обществом, просвещением и здравоохранением.

В совещании примут участие ведущие депутаты Госдумы, что подчеркивает важность этого мероприятия для развития Санкт-Петербурга и страны в целом. Ожидается, что в ходе совещания будут обсуждаться вопросы, необходимые для дальнейшего развития города и обеспечения устойчивого роста его экономики.

Совещание пройдет в пятницу, 30 августа, и будет проводиться под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ожидается, что в ходе совещания будут приняты важные решения, которые поспособствуют дальнейшему развитию Санкт-Петербурга и обеспечат его устойчивое будущее.

Wikimedia Commons/duma.gov.ru , duma.gov.ru , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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