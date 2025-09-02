"Подарок Хо Ши Мина" на русском огороде: эксперимент со вкусом тропиков в Ленинградской области

Можно ли вырастить экзотическую вьетнамскую дыню на северо-западе России, где лето часто больше напоминает затяжную осень? Летом 2025 года садовод из Ленинградской области решил проверить это на практике. Источником информации стала заметка Константина Зеленевского, который рассказал о своём опыте выращивания сорта с необычным названием "Подарок дедушки Хо Ши Мина".

Условия эксперимента

Участок расположен в районе Красного Села, что официально считается зоной рискованного земледелия. В начале лета погода не радовала: дожди и прохлада затянулись на недели. Поэтому семена были высажены в теплицу — это, по словам автора, спасло растения от переувлажнения и низких температур.

Продавцы семян обещали, что этот сорт подходит именно для северных регионов: не боится похолоданий и непредсказуемой погоды. На практике растения действительно показали устойчивость к перепадам температуры.

Внешний вид и аромат

Одним из главных преимуществ дыни оказалась её яркая окраска. Зрелые плоды приобретают насыщенный оранжевый цвет с золотистыми полосками. Пока же дыньки росли, полоски делали их похожими на маленькие арбузы. По привлекательности внешний вид заслужил высшую оценку.

Что касается аромата, производитель обещал оттенки клубники, манго и ананаса. На деле запах оказался насыщенным и приятным, но уловить экзотические нотки оказалось непросто. Тем не менее, аромат явно выделял плоды на фоне привычных сортов.

Вкус и урожай

Здесь впечатления оказались противоречивыми. Из четырёх дынь только одна имела действительно мягкую, тающую во рту мякоть. Остальные были слегка твердоватыми. По вкусу плоды показались не слишком сладкими, вероятно, сказалось холодное начало лета.

Статистика выглядела так:

вес плодов — от 81 до 216 граммов;

общий вес четырёх дынь — 578 г;

съедобной мякоти осталось 258 г.

Для сравнения, продавцы обещали до 20-30 плодов за сезон. В условиях Ленинградской области удалось получить около десяти дынь с двух растений.

Отзывы садоводов из разных регионов

На сайте, где приобретались семена, Зеленевский также нашёл мнения других огородников:

"Дыня необыкновенно ароматная, в теплице пахнет ананасами и клубникой, сладкая и очень урожайная!" (Новосибирск)

"Дыня очень урожайная, но во вкусе не хватило сладости". (Нижегородская область)

"Действительно уникальный сорт. Очень сладкие порционные дыни. Выращивала и в парнике, и в открытом грунте. Очень хорош для десертов, мармелада, сорбета". (Республика Татарстан)

"Дыня — детская забава. Внучке очень нравится. Сладкая, маслянистая мякоть. Обильно плодоносит без лишних хлопот". (Калужская область)

"Отличная экзотическая дыня… На кусте вызрело около тридцати дынек. Цвет мякоти кремовый, вкус сладкий и маслянистый. Кушать её удобно и просто". (Новосибирск)

Отзывы показали, что в более солнечных регионах сорт действительно раскрывает свои качества: сладость, аромат и урожайность.

Итог эксперимента

Семена стоили 86 рублей за упаковку из трёх штук. Приживаемость оказалась хорошей, урожай — средним, вкус — на "четвёрку". Зеленевский отмечает: "Ароматная, яркая, оригинальная! Была бы чуть-чуть послаще, оценка изменилась бы на "5”".

Несмотря на некоторые недостатки, садовод планирует снова высадить "вьетнамку" на своём участке. Его личный вывод: сорт действительно необычный и способен удивить даже в непростом северном климате.