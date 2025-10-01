ТОП-10 популярных блюд вьетнамской кухни: от супа фо до десерта Че Ба Мау
Вьетнам уверенно входит в список самых привлекательных направлений для гастротуризма. Здесь можно совместить отдых на море с яркой кухней, богатой ароматами и текстурами. Еда во Вьетнаме недорогая, при этом готовится исключительно из свежих продуктов. В основе — рис, лапша, мясо, морепродукты, овощи и тропические фрукты.
На вьетнамские блюда повлияли Китай, Индия и Франция. Отсюда — разнообразие техник и вкусов: сдержанный север, пряный центр и сладковатый юг.
"Chúc ngon miệng!" — во Вьетнаме это значит "приятного аппетита!".
Топ-10 блюд, которые стоит попробовать
Суп Фо
Самый известный символ страны. Бульон из говядины или курицы варят минимум три часа, добавляя бадьян, корицу и гвоздику. Подают с рисовой лапшой, мясом, травами и долькой лайма.
- Фо Бо - с говядиной.
- Фо Га - с курицей.
- Фо Ка - с рыбой.
Сэндвич Бан Ми
Французское наследие: хрустящий багет с паштетом, мясом, солёными огурчиками, зеленью и специями. Каждый кусочек — игра текстур и вкусов.
Ком Га
Фирменное блюдо Хойана. Курица тушится и подаётся полосками с луком и лимоном, а рис готовится в курином бульоне с куркумой. Дополняют кориандром, мятой и салатом из папайи.
Бунь Ча
Любимое блюдо жителей Ханоя и знаменитое благодаря фото с Бараком Обамой. Жареная свинина на углях подаётся с холодной рисовой лапшой, котлетками и бульоном.
Ном Хоа Чуой
Лёгкий салат из цветков банана, лотоса, зелёного манго и папайи. Украшается арахисом и чили. Может быть вегетарианским или с мясом и морепродуктами.
Бан Бот Лок
Вьетнамские "пельмени" из тапиоковой муки. Полупрозрачное тесто скрывает начинку из свинины и креветок. Подаются с рыбным соусом "нук чам".
Ча Ка
Ханойский хит: маринованная белая рыба в куркуме и креветочном соусе, обжаренная на гриле. Подаётся с укропом, зелёным луком и кисло-сладким соусом.
Бань Ксео
"Шипящие блины" из рисовой муки, кокосового молока и куркумы. Хрустящие, с начинкой из свинины, креветок и ростков фасоли. Лучший соус — "нук чам".
Ми Куанг
Центральный Вьетнам. Рисовая лапша в бульоне с куркумой, мясом или морепродуктами. Дополняется перепелиными яйцами, арахисом и рисовыми крекерами.
Че Ба Мау
Трёхслойный десерт из бобов мунг, красных бобов и зелёного желе. Сверху — кокосовый соус и ледяная стружка. Освежает и насыщает одновременно.
Сравнение регионов кухни
|Регион
|Особенности
|Примеры блюд
|Север
|Сдержанные вкусы
|Фо, Бунь Ча
|Центр
|Пряность, острота
|Ми Куанг, Бань Ксео
|Юг
|Лёгкая сладость
|Ком Га, Че Ба Мау
Советы шаг за шагом
- Начните знакомство с Фо - это визитная карточка страны.
- В обед закажите Бань Ми или салат Ном Хоа Чуой.
- Для ужина идеально подойдёт Ча Ка или Бунь Ча.
- Не забудьте про уличную еду — именно там пробуют настоящие вкусы Вьетнама.
- Завершите трапезу десертом Че Ба Мау и чашкой вьетнамского кофе.
FAQ
Что обязательно попробовать во Вьетнаме?
Фо, Бань Ми, Бунь Ча, Ми Куанг, Че Ба Мау.
Можно ли найти блюда без мяса?
Да, многие супы и салаты готовят в вегетарианских версиях.
Какие напитки популярны?
Кофе со сгущёнкой, жасминовый чай, соки из тропических фруктов.
