ТОП-10 популярных блюд вьетнамской кухни: от супа фо до десерта Че Ба Мау

Вьетнам уверенно входит в список самых привлекательных направлений для гастротуризма. Здесь можно совместить отдых на море с яркой кухней, богатой ароматами и текстурами. Еда во Вьетнаме недорогая, при этом готовится исключительно из свежих продуктов. В основе — рис, лапша, мясо, морепродукты, овощи и тропические фрукты.

На вьетнамские блюда повлияли Китай, Индия и Франция. Отсюда — разнообразие техник и вкусов: сдержанный север, пряный центр и сладковатый юг.

"Chúc ngon miệng!" — во Вьетнаме это значит "приятного аппетита!".

Топ-10 блюд, которые стоит попробовать

Суп Фо

Самый известный символ страны. Бульон из говядины или курицы варят минимум три часа, добавляя бадьян, корицу и гвоздику. Подают с рисовой лапшой, мясом, травами и долькой лайма.

Фо Бо - с говядиной.

- с говядиной. Фо Га - с курицей.

- с курицей. Фо Ка - с рыбой.

Сэндвич Бан Ми

Французское наследие: хрустящий багет с паштетом, мясом, солёными огурчиками, зеленью и специями. Каждый кусочек — игра текстур и вкусов.

Ком Га

Фирменное блюдо Хойана. Курица тушится и подаётся полосками с луком и лимоном, а рис готовится в курином бульоне с куркумой. Дополняют кориандром, мятой и салатом из папайи.

Бунь Ча

Любимое блюдо жителей Ханоя и знаменитое благодаря фото с Бараком Обамой. Жареная свинина на углях подаётся с холодной рисовой лапшой, котлетками и бульоном.

Ном Хоа Чуой

Лёгкий салат из цветков банана, лотоса, зелёного манго и папайи. Украшается арахисом и чили. Может быть вегетарианским или с мясом и морепродуктами.

Бан Бот Лок

Вьетнамские "пельмени" из тапиоковой муки. Полупрозрачное тесто скрывает начинку из свинины и креветок. Подаются с рыбным соусом "нук чам".

Ча Ка

Ханойский хит: маринованная белая рыба в куркуме и креветочном соусе, обжаренная на гриле. Подаётся с укропом, зелёным луком и кисло-сладким соусом.

Бань Ксео

"Шипящие блины" из рисовой муки, кокосового молока и куркумы. Хрустящие, с начинкой из свинины, креветок и ростков фасоли. Лучший соус — "нук чам".

Ми Куанг

Центральный Вьетнам. Рисовая лапша в бульоне с куркумой, мясом или морепродуктами. Дополняется перепелиными яйцами, арахисом и рисовыми крекерами.

Че Ба Мау

Трёхслойный десерт из бобов мунг, красных бобов и зелёного желе. Сверху — кокосовый соус и ледяная стружка. Освежает и насыщает одновременно.

Сравнение регионов кухни

Регион Особенности Примеры блюд Север Сдержанные вкусы Фо, Бунь Ча Центр Пряность, острота Ми Куанг, Бань Ксео Юг Лёгкая сладость Ком Га, Че Ба Мау

Советы шаг за шагом

Начните знакомство с Фо - это визитная карточка страны. В обед закажите Бань Ми или салат Ном Хоа Чуой. Для ужина идеально подойдёт Ча Ка или Бунь Ча. Не забудьте про уличную еду — именно там пробуют настоящие вкусы Вьетнама. Завершите трапезу десертом Че Ба Мау и чашкой вьетнамского кофе.

FAQ

Что обязательно попробовать во Вьетнаме?

Фо, Бань Ми, Бунь Ча, Ми Куанг, Че Ба Мау.

Можно ли найти блюда без мяса?

Да, многие супы и салаты готовят в вегетарианских версиях.

Какие напитки популярны?

Кофе со сгущёнкой, жасминовый чай, соки из тропических фруктов.