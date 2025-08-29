Сентябрь во Вьетнаме: какие курорты радуют тёплой погодой

Вьетнам вытянут с севера на юг, и климат сильно отличается в разных регионах. В сентябре где-то продолжаются дожди, а где-то уже начинается бархатный сезон. Поэтому выбор направления — ключ к успешной поездке.

Центральный Вьетнам

Нячанг — одно из лучших мест в сентябре. Здесь сухой сезон: чистое море, солнечная погода и температура около +28 °C. Пляжи просторные, а туристов меньше, чем летом.

Хойан и Дананг — культурные жемчужины, где сентябрь приносит тёплые вечера и возможность совместить пляж с экскурсиями по древним улочкам.

Южный Вьетнам

Фукуок — остров с мягким климатом. Несмотря на отдельные дожди, море остаётся тёплым и спокойным. Здесь хорошо отдыхать тем, кто ищет уединение и природу.

Хошимин — мегаполис, где сентябрь особенно приятен: жара уже не так давит, но город остаётся ярким и живым. Отличное время для прогулок и гастрономических открытий.

Северный Вьетнам

Ханой в сентябре радует прохладными вечерами и началом осени. Здесь комфортно гулять по старым улочкам и паркам.

Сапа и горные регионы — лучшее время для треккинга и видов на террасные рисовые поля, которые к сентябрю достигают пика красоты.

Почему осень — удачный выбор

меньше туристов, чем в высокий сезон;

цены на жильё и туры снижаются;

климат мягче, чем в летние месяцы.

Вьетнам без толпы

Сентябрь во Вьетнаме — это возможность поймать лето без перегрева и суеты. Центральные пляжи, южные острова и северные горы предлагают разные сценарии: от отдыха у моря до культурных прогулок и треккинга.