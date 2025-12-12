Иностранцы голосуют деньгами: скрытый лидер зимнего Вьетнама оказался не в городе

Фукуок в последние годы перестал быть "островом для избранных" и все чаще превращается в массовый зимний выбор — не только из-за картинок с белым песком, но и из-за ощутимой динамики спроса. Об этом сообщает издание "Турпром": по данным поисковых запросов на международной платформе онлайн-бронирования Agoda остров Фукуок возглавил рейтинг самых популярных направлений для зимнего отдыха во Вьетнаме. Интерес к нему среди иностранных туристов, как отмечается, вырос на 47%, а сам рейтинг отражает предпочтения путешественников на сезон конца 2025 — начала 2026 года.

Как составили рейтинг и кто вошел в топ

В основе исследования — анализ запросов на проживание на платформе Agoda. Рейтинг сформировали по итогам изучения интереса к размещению в декабре 2025 года и январе 2026 года, при этом учитывались поиски за период с сентября по ноябрь. Такой срез показывает, какие направления выбирали заранее, еще до начала пикового зимнего сезона.

Первое место занял Фукуок, затем в списке расположились Дананг, Нячанг и Хошимин. В публикации подчеркивается, что эти города и курорты остаются ключевыми точками притяжения для тех, кто планирует зимний отпуск во Вьетнаме. При этом именно Фукуок выделился наиболее заметным приростом интереса — 47%.

Почему туристы выбирают Фукуок

Популярность острова в "Турпроме" связывают с сочетанием спокойного пляжного отдыха и природных локаций. Уточняется, что Фукуок привлекает туристов живописными пляжами со спокойной водой и природными парками, поэтому его выбирают семьи и путешественники разных возрастов. Остров рассматривается как направление для размеренного отпуска без излишней городской суеты.

В тексте также приводится статистика посещаемости, которая подкрепляет рост интереса. За 11 месяцев текущего года Фукуок принял около 7,6 миллиона гостей, из них 1,6 миллиона — иностранцы. Этот результат, как отмечается, на 35% выше показателей прошлого года, что делает остров одним из самых быстрорастущих центров притяжения во Вьетнаме.

Остальные лидеры: Дананг, Нячанг и Хошимин

Вторым в списке предпочтений оказался Дананг — крупный портовый город, который туристы связывают с пляжем Ми Кхе. Среди ключевых направлений для поездок из Дананга в тексте упомянуты древний город Хойан, святилище Мишон и курорт Бана Хиллс с известным "Золотым мостом". Такой набор дает сочетание моря и насыщенной экскурсионной программы.

Нячанг описывается как более оживленный прибрежный город с длинным городским пляжем и возможностями для активного отдыха. Упоминаются дайвинг у острова Хон Мун, парк развлечений VinWonders и грязелечебницы, которые формируют узнаваемый "курортный профиль" направления. Хошимин (Сайгон) в публикации представлен как экономическая и культурная столица страны, интересная историческими достопримечательностями, рынками и развитой гастрономической сценой.

Что еще усиливает интерес к острову

Отдельной строкой "Турпром" напоминает, что Фукуок ранее получал признание и в международных рейтингах. В частности, он назывался одним из самых красивых островов Азии по версии читателей журнала Condé Nast Traveler. Этот фон усиливает образ Фукуока как "витринного" направления и помогает поддерживать интерес за пределами внутреннего рынка.

В описании острова в тексте также подчеркиваются его ключевые природные ассоциации. Фукуок назван крупнейшим островом страны, известным белоснежными пляжами — Лонг Бич и Сао Бич, кристально чистой водой и Национальным парком. В результате остров закрепляется как место, ориентированное на спокойный отдых и предсказуемый зимний формат поездки.