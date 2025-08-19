Вьетнам, который прячет сюрпризы: деньги не тонут, спорт на улицах, а взятка называется подарком

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вьетнам, террасы
Вьетнам, террасы
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:27

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме

Необычные традиции, любопытные привычки и удивительные факты — Вьетнам умеет удивлять даже искушённых путешественников. О самых неожиданных сторонах жизни в этой стране рассказал один из тревел-блогов, и некоторые из них способны по-настоящему поразить.

Деньги, которые не боятся воды

Один из главных сюрпризов для туристов — это вьетнамские донги. В отличие от привычных бумажных купюр, они изготовлены из пластика. Такая особенность делает их практически неуязвимыми: купюру можно случайно забыть в кармане при стирке или даже взять с собой в море, и с ней ничего не случится.

Дороги, заполненные мопедами

Вьетнам по праву можно назвать страной мопедов. Ежедневно на улицы выезжают более 10 миллионов байков, превращая движение в хаотичный, но удивительно слаженный поток. Легковые автомобили же остаются предметом роскоши: на импортные машины установлен налог, который может достигать 150% от их стоимости.

Пенсия — только для избранных

В отличие от многих стран, во Вьетнаме пенсионные выплаты положены лишь сотрудникам крупных компаний и государственных учреждений. Владельцы небольших кафе, крестьяне или ремесленники такой поддержки лишены и вынуждены самостоятельно заботиться о своём будущем.

Мусор — вне привычных урн

Гостей страны может удивить почти полное отсутствие мусорных контейнеров на улицах. Вместо этого отходы складывают стихийно, но система, как ни странно, работает. Несмотря на необычный для европейцев подход, города не выглядят критически загрязнёнными.

Спорт — часть повседневной жизни

Рано утром и вечером улицы вьетнамских городов оживают: сотни людей выходят заниматься зарядкой, практиковать тай-чи или танцевать. Иностранцу, решившему присоединиться к этому ритуалу, не стоит опасаться осуждающих взглядов — здесь спорт по-настоящему в крови.

Школа до 11 лет — бесплатно

Образование во Вьетнаме устроено так, что обучение до 11 лет оплачивает государство. После этого родители должны самостоятельно вносить плату за учёбу. Чем престижнее школа, тем выше расходы. Дополнительно семьи платят за комфортные условия — например, за занятия в классах с кондиционером.

Взятки? Нет, только "подарки"

Особое отношение у вьетнамцев к благодарности в денежной форме. Учителям принято вручать конверты с деньгами — это не считается коррупцией, а воспринимается как знак уважения. Аналогичный принцип действует и на таможне: чтобы ускорить процесс прохождения контроля, достаточно оставить "подарок".

Прачечные вместо домашних стиралок

Жители городов не стирают одежду дома. Почти на каждом шагу можно встретить небольшие прачечные, где услуги обходятся недорого, а вещи возвращают чистыми и выглаженными. Такой подход экономит время и место в жилище.

Жизнь по строгому расписанию

Биоритмы вьетнамцев подчинены природным условиям. Подъём здесь начинается в 4-5 утра, к вечеру большинство ложится спать уже к 22:00. В разгар жары, когда температура может подниматься выше +50 °C, обязательна дневная сиеста.

Астрология как бизнес-инструмент

Открытие любого дела — от маленького кафе до крупной компании — во Вьетнаме согласовывают с лунным календарём. Считается, что успех предприятия зависит от выбранного дня. Поэтому предприниматели готовы ждать "удачной даты" даже несколько месяцев.

Вьетнам — это не только пляжи, кухня и богатая культура, но и совершенно иной взгляд на привычные вещи. Многие особенности, кажущиеся необычными для иностранцев, для местных жителей давно стали нормой и частью уклада жизни.

