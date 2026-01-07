Круиз по Халонгу — это только начало: одна поездка во Вьетнам превращается в пять разных путешествий

Вьетнам все чаще перестает быть для российских туристов синонимом исключительно пляжного отдыха. Страна уверенно меняет туристический образ: вместо шезлонгов и формата "всё включено" путешественники выбирают переезды, треккинги и насыщенные маршруты. Об этом, в частности, сообщает издание "Турпром", анализируя отзывы туристов, гидов и данные отрасли.

Почему Вьетнам больше не "только море"

За последние годы запросы туристов заметно изменились. Все больше россиян воспринимают поездку во Вьетнам как возможность увидеть страну целиком, а не ограничиться курортом. Пляжи по-прежнему остаются частью путешествия, но перестают быть его центром. Туристов привлекают история, архитектура, национальная кухня и разнообразие природных ландшафтов — от тропических заливов до горных районов.

В "Турпроме" отмечают, что классические пакетные туры зачастую не раскрывают потенциал страны. Вьетнам подходит для самостоятельных и маршрутных путешествий, однако их организация требует большей вовлеченности, чем продажа стандартных пляжных программ, что и объясняет осторожность турагентств.

Маршрут Ханой — Халонг — Сапа как новый стандарт

Одним из самых популярных форматов стал маршрут Ханой — залив Халонг — Сапа, который позволяет увидеть Вьетнам в разных измерениях. Столица страны привлекает туристов сочетанием восточной традиции и французского наследия, шумными кварталами и историческими памятниками.

Залив Халонг, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, воспринимается как природная визитная карточка страны. Круизы, каякинг и посещение пещер становятся для туристов полноценным опытом, а не просто экскурсией "на день".

Сапа, в свою очередь, открывает Вьетнам как горную и этнокультурную страну. Рисовые террасы, деревни народностей и треккинговые маршруты формируют совершенно иной образ путешествия, далекий от курортной расслабленности.

Почему туристы выбирают движение, а не покой

Эксперты связывают рост интереса к маршрутным путешествиям с несколькими факторами. Во-первых, туристы хотят больше впечатлений за одну поездку. Во-вторых, усиливается интерес к культуре и истории, а не только к климату. Кроме того, такие поездки часто оказываются экономичнее стандартных турпакетов.

По данным опроса гидов, проведенного редакцией "Турпрома", число туристов, выбирающих маршрутные экскурсии, за год выросло примерно на 30 процентов. Это подтверждает устойчивый тренд на активный и познавательный туризм.

Вьетнам как страна открытий

В итоге Вьетнам все чаще воспринимается как направление для перезагрузки и исследования. Туристы готовы больше передвигаться, менять локации и выходить за пределы привычных сценариев. Страна отвечает на этот запрос разнообразием маршрутов и возможностью каждый раз открывать себя заново.