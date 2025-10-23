Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красивая девушка на мотоцикле
Красивая девушка на мотоцикле
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:15

Под ударом Honda: почему во Вьетнаме может рухнуть гигантский рынок мотоциклов

Запрет бензиновых мотоциклов во Вьетнаме может затронуть почти 2 тысячи дилеров и 200 поставщиков

Рынок мотоциклов во Вьетнаме оказался перед серьёзным вызовом. Запланированный запрет бензиновых моделей в столице страны вызывает тревогу у ведущих производителей и может затронуть тысячи рабочих мест. Для многих японских компаний, особенно для Honda, изменения означают необходимость пересмотра бизнес-планов и стратегии продаж.

Почему запрет?

Инициатива запрета бензиновых мотоциклов в Ханое принадлежит премьер-министру Вьетнама Фам Минь Чиню и была озвучена в июле этого года. Планируется, что с середины 2026 года ограничения вступят в силу в центре столицы, а с 2028 года зона действия запрета будет расширена. Основная цель властей — уменьшить уровень загрязнения воздуха в мегаполисе и улучшить экологическую ситуацию.

Реакция японских компаний

Япония и производители мотоциклов выражают серьёзную озабоченность последствиями резкого перехода на электротранспорт. В сентябре посольство Японии направило официальное письмо вьетнамскому правительству с предупреждением о возможных негативных последствиях для занятости в секторе торговли и сервисного обслуживания. Японская сторона предложила постепенный переход с учётом интересов бизнеса и работников.

Особое внимание уделяется Honda, которая занимает около 80% вьетнамского рынка двухколёсной техники. В прошлом году компания продала 2,6 миллиона единиц мотоциклов. Уже в августе, после объявления о запрете, продажи Honda снизились почти на 22% по сравнению с июлем. В сентябре падение продолжилось и достигло двузначных цифр в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Последствия для дилеров и поставщиков

Ведущая торговая ассоциация Honda, включающая Yamaha и Suzuki, в письме к властям отметила, что резкий запрет создаёт угрозу банкротств для почти 2 тысяч дилеров и около 200 поставщиков комплектующих. Производители просят предоставить переходный период в 2-3 года для адаптации к новым условиям и возможности плавного внедрения электрических мотоциклов на рынок.

Позиция правительства Вьетнама

Власти страны пока не предоставили официального ответа на озабоченность японской стороны. Премьер-министр Чинь подчёркивает, что сокращение выбросов — глобальная задача, требующая быстрых и решительных мер. Стратегия Вьетнама направлена на стимулирование производства и использования экологически чистого транспорта, включая электромотоциклы.

Рост рынка электромотоциклов

На фоне планируемых ограничений традиционных моделей электротранспорт демонстрирует заметный рост. Лидер местного рынка, VinFast, увеличил продажи во втором квартале на 55%, достигнув почти 70 тысяч единиц. В то же время реализация бензиновых мотоциклов и автомобилей снижается: в сентябре продажи традиционных транспортных средств упали на 18%.

Сравнение: бензиновые и электрические мотоциклы во Вьетнаме

Параметр Бензиновые Электромотоциклы
Доля рынка 80% (Honda) Растущая доля (VinFast)
Средняя цена $1,200-$2,500 $1,500-$3,000
Эксплуатация Требует бензина, регулярного обслуживания Зарядка от сети, меньше обслуживания
Влияние на экологию Высокие выбросы Минимальные выбросы
Перспектива Под угрозой запрета Поддержка государства

Советы шаг за шагом: переход на электромотоциклы

  1. Оцените свои потребности и ежедневный пробег.

  2. Сравните доступные модели разных производителей.

  3. Проверьте наличие зарядных станций в районе проживания.

  4. Учтите стоимость эксплуатации и обслуживания.

  5. Планируйте замену старого мотоцикла заранее, учитывая постепенный переход рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование запрета → Штрафы и невозможность использования → Переход на электромотоцикл.

  2. Покупка бензинового мотоцикла без учёта будущих ограничений → Потери при перепродаже → Рассмотрите гибридные или электрические модели.

  3. Отсутствие подготовки для обслуживания → Закрытие бизнеса → Инвестируйте в обучение персонала под новые технологии.

А что если…

Если запрет на бензиновые мотоциклы распространится быстрее, чем планируется, рынок столкнется с резким спадом продаж и массовыми увольнениями. Производители и дилеры, которые успеют адаптироваться к электротранспорту, смогут занять лидирующие позиции и увеличить клиентскую базу.

Плюсы и минусы перехода на электротранспорт

Плюсы Минусы
Снижение выбросов и загрязнения Более высокая цена покупки
Меньше затрат на обслуживание Необходимость зарядной инфраструктуры
Долгосрочная экономия на топливе Переходный период с ограниченными моделями
Поддержка государства и льготы Падение рынка бензиновых мотоциклов

FAQ

Как выбрать электромотоцикл?
Ориентируйтесь на пробег без подзарядки, мощность двигателя и доступность сервисных центров.

Сколько стоит обслуживание электротранспорта?
В среднем на 30-40% дешевле бензинового аналога, за счёт меньшего числа деталей и отсутствия топлива.

Что лучше: бензиновый или электрический мотоцикл?
Для городской езды и с учётом будущих ограничений — электрический. Для длительных поездок без развитой инфраструктуры — бензиновый пока остаётся вариантом.

Мифы и правда

  1. Миф: электромотоциклы слабые и медленные.
    Правда: современные модели способны развивать высокую скорость и ускорение, сопоставимые с бензиновыми.

  2. Миф: зарядка занимает много времени.
    Правда: быстрые зарядные станции сокращают время до 30-40 минут.

  3. Миф: электротехника дорого обслуживается.
    Правда: ремонт и обслуживание электротранспорта дешевле, чем у бензинового.

Сон и психология

Переход на электротранспорт снижает уровень стресса у водителей благодаря меньшему шуму и вибрациям. Кроме того, экологическая осознанность способствует улучшению общего психоэмоционального состояния.

3 интересных факта

  1. Honda продаёт 80% всех мотоциклов во Вьетнаме.

  2. VinFast увеличил продажи на 55% во втором квартале 2025 года.

  3. С сентября бензиновые мотоциклы и автомобили упали в продажах на 18%.

Исторический контекст

Вьетнам традиционно был одним из крупнейших рынков мотоциклов в Юго-Восточной Азии. Переход на электротранспорт станет важным шагом в развитии устойчивой городской мобильности и снижении загрязнения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Interbrand: Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом 2025 года сегодня в 3:25
Когда автомобили перестали быть машинами: бренды, которые хотят стать Apple на колёсах

Toyota вновь возглавила рейтинг автопроизводителей, но до лидеров ИТ-сектора ей далеко. Почему даже самые дорогие авто уступают Apple и Microsoft?

Читать полностью » Автомойщик Герасимов: грязь на моторе ухудшает теплоотвод и скрывает мелкие течи вчера в 23:47
Мыть или не мыть двигатель — вот в чём вопрос: эксперт раскрыл главную опасность мойки

Автомойщик рассказал, как безопасно очистить двигатель автомобиля, не повредив электронику и детали — пошаговые советы для тех, кто делает всё сам.

Читать полностью » Капитан полиции Власов: 5 поведенческих факторов делают водителя мишенью для проверки вчера в 22:28
Гаишники вычисляют нарушителей по этим признакам — и вы даже не подозреваете об этом

Капитан полиции рассказал, по каким признакам инспекторы определяют подозрительных водителей и как вести себя, чтобы не попасть под лишнюю проверку на дороге.

Читать полностью » Романов: после покупки б/у авто важно заложить в бюджет не только цену, но и расходы на обновление вчера в 22:24
Покупка подержанного авто — как минное поле: эти детали взрываются чаще всего — проверьте их сразу

Опытный перекуп рассказал, какие детали и жидкости нужно заменить сразу после покупки подержанного автомобиля, чтобы избежать поломок и продлить срок службы машины.

Читать полностью » В Европе за неправильную обувь за рулём вводятся штрафы до 200 евро — Саймон Уильямс вчера в 21:27
Педальный кошмар: как неправильная обувь увеличивает тормозной путь и риски ДТП

Выбор обуви за рулём важен не только для комфорта, но и для безопасности. В Европе неправильная обувь может обойтись сотнями евро, а реакции на дороге резко ухудшаются.

Читать полностью » Гидроудар способен полностью разрушить двигатель за считанные секунды вчера в 20:07
Вода как ловушка: почему весенние лужи убивают моторы

Весенние лужи на дорогах скрывают угрозу для шин, дисков и электроники. Узнайте, как избежать дорогостоящих поломок и сохранить автомобиль в безопасности.

Читать полностью » Дорожные реагенты ускоряют разрушение краски и металла на повреждённых участках кузова вчера в 19:02
Металл плачет под снегом: как зимние реагенты разрушают кузов даже без заметной ржавчины

Исследование показало, как зимние дорожные реагенты воздействуют на кузов автомобиля, и какие места наиболее уязвимы к коррозии.

Читать полностью » Lifan X70 и Chery Tiggo 3 входят в список китайских кроссоверов с дорогостоящим ремонтом подвески вчера в 18:11
Подвеска на грани нервного срыва: топ-5 китайских кроссоверов, которые ломаются на плохих дорогах

Китайские кроссоверы популярны, но подвеска многих моделей быстро изнашивается. Узнайте, какие автомобили чаще всего требуют ремонта и на что обратить внимание.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Лора Линни и Рис Иванс сыграют в драме о болезни Паркинсона "Но когда мы танцуем" — Deadline
Спорт и фитнес
Завтрак не влияет на снижение веса при сбалансированном питании — считают учёные
Авто и мото
Ford отзывает 1,45 млн автомобилей Ford и Lincoln из-за неисправности камеры заднего вида
Питомцы
Собаки и тревожность при расставании: исследования показывают, что питомцы переживают разлуку с хозяевами
Дом
Эксперты объяснили, почему зеркало напротив кровати или окна может вызывать тревогу и усталость
Садоводство
В 2026 году растёт интерес к пищевым лесам как форме устойчивого земледелия
Садоводство
Тля на розах уничтожается мыльным раствором и маслом нима без химии
Спорт и фитнес
Учёные выяснили, что сила и выносливость человека на 50% зависят от генов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet