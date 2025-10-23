Под ударом Honda: почему во Вьетнаме может рухнуть гигантский рынок мотоциклов

Рынок мотоциклов во Вьетнаме оказался перед серьёзным вызовом. Запланированный запрет бензиновых моделей в столице страны вызывает тревогу у ведущих производителей и может затронуть тысячи рабочих мест. Для многих японских компаний, особенно для Honda, изменения означают необходимость пересмотра бизнес-планов и стратегии продаж.

Почему запрет?

Инициатива запрета бензиновых мотоциклов в Ханое принадлежит премьер-министру Вьетнама Фам Минь Чиню и была озвучена в июле этого года. Планируется, что с середины 2026 года ограничения вступят в силу в центре столицы, а с 2028 года зона действия запрета будет расширена. Основная цель властей — уменьшить уровень загрязнения воздуха в мегаполисе и улучшить экологическую ситуацию.

Реакция японских компаний

Япония и производители мотоциклов выражают серьёзную озабоченность последствиями резкого перехода на электротранспорт. В сентябре посольство Японии направило официальное письмо вьетнамскому правительству с предупреждением о возможных негативных последствиях для занятости в секторе торговли и сервисного обслуживания. Японская сторона предложила постепенный переход с учётом интересов бизнеса и работников.

Особое внимание уделяется Honda, которая занимает около 80% вьетнамского рынка двухколёсной техники. В прошлом году компания продала 2,6 миллиона единиц мотоциклов. Уже в августе, после объявления о запрете, продажи Honda снизились почти на 22% по сравнению с июлем. В сентябре падение продолжилось и достигло двузначных цифр в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Последствия для дилеров и поставщиков

Ведущая торговая ассоциация Honda, включающая Yamaha и Suzuki, в письме к властям отметила, что резкий запрет создаёт угрозу банкротств для почти 2 тысяч дилеров и около 200 поставщиков комплектующих. Производители просят предоставить переходный период в 2-3 года для адаптации к новым условиям и возможности плавного внедрения электрических мотоциклов на рынок.

Позиция правительства Вьетнама

Власти страны пока не предоставили официального ответа на озабоченность японской стороны. Премьер-министр Чинь подчёркивает, что сокращение выбросов — глобальная задача, требующая быстрых и решительных мер. Стратегия Вьетнама направлена на стимулирование производства и использования экологически чистого транспорта, включая электромотоциклы.

Рост рынка электромотоциклов

На фоне планируемых ограничений традиционных моделей электротранспорт демонстрирует заметный рост. Лидер местного рынка, VinFast, увеличил продажи во втором квартале на 55%, достигнув почти 70 тысяч единиц. В то же время реализация бензиновых мотоциклов и автомобилей снижается: в сентябре продажи традиционных транспортных средств упали на 18%.

Сравнение: бензиновые и электрические мотоциклы во Вьетнаме

Параметр Бензиновые Электромотоциклы Доля рынка 80% (Honda) Растущая доля (VinFast) Средняя цена $1,200-$2,500 $1,500-$3,000 Эксплуатация Требует бензина, регулярного обслуживания Зарядка от сети, меньше обслуживания Влияние на экологию Высокие выбросы Минимальные выбросы Перспектива Под угрозой запрета Поддержка государства

Советы шаг за шагом: переход на электромотоциклы

Оцените свои потребности и ежедневный пробег. Сравните доступные модели разных производителей. Проверьте наличие зарядных станций в районе проживания. Учтите стоимость эксплуатации и обслуживания. Планируйте замену старого мотоцикла заранее, учитывая постепенный переход рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование запрета → Штрафы и невозможность использования → Переход на электромотоцикл. Покупка бензинового мотоцикла без учёта будущих ограничений → Потери при перепродаже → Рассмотрите гибридные или электрические модели. Отсутствие подготовки для обслуживания → Закрытие бизнеса → Инвестируйте в обучение персонала под новые технологии.

А что если…

Если запрет на бензиновые мотоциклы распространится быстрее, чем планируется, рынок столкнется с резким спадом продаж и массовыми увольнениями. Производители и дилеры, которые успеют адаптироваться к электротранспорту, смогут занять лидирующие позиции и увеличить клиентскую базу.

Плюсы и минусы перехода на электротранспорт

Плюсы Минусы Снижение выбросов и загрязнения Более высокая цена покупки Меньше затрат на обслуживание Необходимость зарядной инфраструктуры Долгосрочная экономия на топливе Переходный период с ограниченными моделями Поддержка государства и льготы Падение рынка бензиновых мотоциклов

FAQ

Как выбрать электромотоцикл?

Ориентируйтесь на пробег без подзарядки, мощность двигателя и доступность сервисных центров.

Сколько стоит обслуживание электротранспорта?

В среднем на 30-40% дешевле бензинового аналога, за счёт меньшего числа деталей и отсутствия топлива.

Что лучше: бензиновый или электрический мотоцикл?

Для городской езды и с учётом будущих ограничений — электрический. Для длительных поездок без развитой инфраструктуры — бензиновый пока остаётся вариантом.

Мифы и правда

Миф: электромотоциклы слабые и медленные.

Правда: современные модели способны развивать высокую скорость и ускорение, сопоставимые с бензиновыми. Миф: зарядка занимает много времени.

Правда: быстрые зарядные станции сокращают время до 30-40 минут. Миф: электротехника дорого обслуживается.

Правда: ремонт и обслуживание электротранспорта дешевле, чем у бензинового.

Сон и психология

Переход на электротранспорт снижает уровень стресса у водителей благодаря меньшему шуму и вибрациям. Кроме того, экологическая осознанность способствует улучшению общего психоэмоционального состояния.

3 интересных факта

Honda продаёт 80% всех мотоциклов во Вьетнаме. VinFast увеличил продажи на 55% во втором квартале 2025 года. С сентября бензиновые мотоциклы и автомобили упали в продажах на 18%.

Исторический контекст

Вьетнам традиционно был одним из крупнейших рынков мотоциклов в Юго-Восточной Азии. Переход на электротранспорт станет важным шагом в развитии устойчивой городской мобильности и снижении загрязнения.