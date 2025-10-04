Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хайван, Вьетнам
Хайван, Вьетнам
© commons.wikimedia.org by Viethavvh из вьетнамский Википедия is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:45

Дороги Вьетнама превращают маршрут в хронику: от военных троп до морских горизонтов

Перевал Хайван во Вьетнаме вошёл в список самых фотографируемых дорог мира

Вьетнам словно живой мифический змей, который тянется от границы с Китаем до дельты Меконга. Его дороги проходят через горы, рисовые поля, джунгли, древние города и современные мегаполисы. Страна будто создана для путешествий на автомобиле или мотоцикле.

Между Ханоем и Хошимином — 1137 километров живописных ландшафтов и исторических остановок. Здесь миллионы мотоциклов, бесконечные придорожные кафе и мастерские, где помогут даже в глуши. Если вы мечтаете о настоящем роуд-трипе, Вьетнам подарит идеальные маршруты.

Сравнение маршрутов

Маршрут

Протяжённость

Особенность

Для кого подходит

Петля Хазянг

350 км

Водопады, перевалы, этнические деревни

Любители горных приключений

Цаобанг — Банзёк

80 км

Водопад на границе с Китаем

Те, кто ищет короткую, но живописную поездку

Далат — Нячанг

134 км

Контраст климата: сосновые леса и пляжи

Семейные путешественники

Перевал Хайван

20 км

Зубчатые скалы и море

Фотографы и новички

Хошимин — Митхо

70 км

Дельта Меконга, плавучие рынки

Любители неспешных дорог

Остров Кон Сон

25 км

Изолированные пляжи

Тем, кто ищет уединение

Шоссе Хо Ши Мина

1880 км

Исторический путь, весь Вьетнам

Опытные автопутешественники

Петля Хазянг

Самая известная дорога на севере страны. Пейзажи здесь будто сошли с гравюры: вершины в облаках, каскадные поля и яркие ручьи. Маршрут проходит через деревни этнических меньшинств, где можно остановиться в хомстее и попробовать местную кухню.

Главная точка — перевал Ма Пи Ленг. Отсюда открываются виды на изумрудную реку Нхо Ке. Путешественники часто берут лодку и купаются в прохладной воде.

Цаобанг — Банзёк

Это всего 80 километров, но дорога наполнена впечатлениями. Здесь и зелёные поля, и пещера Нгуом Нгао, и величественный водопад Банзёк, падающий прямо на границе с Китаем. Многие совмещают этот маршрут с петлёй Хазянг.

Далат — Нячанг

Поездка по QL27C знакомит с контрастом климата. Далат — это сосны, клубника и кофе. Через пару часов — уже пальмы и влажный воздух побережья. Конечная точка — пляж Нячанг, где можно отдохнуть после горных дорог.

Перевал Хайван

20 километров, которые оставляют в памяти мощные виды. Джунгли с одной стороны, скалы и море — с другой. Перевал стал культовой локацией для фотографов и блогеров. Здесь можно остановиться в кафе, полюбоваться французскими укреплениями и продолжить путь в Хюэ.

Хошимин — Митхо

Поездка открывает мир дельты Меконга. Пальмы, рисовые поля, плавучие рынки и маленькие деревушки создают атмосферу другой жизни. Добравшись до Митхо, путешественники пробуют знаменитую лапшу и посещают цветочные фермы Са Дек.

Остров Кон Сон

Этот маршрут подойдёт для мотоциклистов. Всего одна главная дорога соединяет пляжи и поселения острова. На пути встречаются старые французские тюрьмы и скрытые бухты, доступные только во время отлива.

Шоссе Хо Ши Мина

Главная дорога страны протянулась на 1880 км. Она сочетает историю и природу: кофейные плантации, леса Центрального Вьетнама, пещеры Фонг Ня-Ке Банг и древние города. Этот маршрут требует минимум двух недель.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте шины и тормоза перед выездом.
  2. Используйте офлайн-карты — связь в горах часто пропадает.
  3. Планируйте ночёвки в гестхаусах или хомстеях, бронировать лучше заранее.
  4. Берите наличные: в деревнях терминалов почти нет.
  5. Не забывайте солнцезащитный крем и дождевик — погода меняется резко.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать проверку техники → поломка вдали от города → регулярное ТО в сервисе.
  • Ехать без страховки → штрафы и риск при аварии → оформить туристическую автостраховку.
  • Пытаться проехать ночью → повышенная опасность ДТП → планировать дневные переезды.

А что если…

А что если взять не машину, а мотоцикл? Это позволит почувствовать дух страны, быть ближе к людям и природе. Но поездка потребует больше опыта, защитной экипировки и выдержки.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Независимость маршрута

Интенсивное движение в городах

Живописные виды

Неровные дороги

Возможность остановок где угодно

Частые проверки документов

Дешёвый бензин

Жара и дожди в пути

FAQ

Как выбрать транспорт для поездки?
Если вы опытный водитель — берите мотоцикл. Для семей удобнее автомобиль.

Сколько стоит аренда?
Скутер — от 7-10 долларов в день, авто — от 40 долларов.

Что лучше: ехать по трассе или маленьким дорогам?
Для безопасности — по трассе, для впечатлений — по деревенским дорогам.

Мифы и правда

  • Миф: во Вьетнаме опасно водить туристам.
    Правда: движение хаотичное, но если соблюдать правила, это вполне реально.
  • Миф: дороги плохие.
    Правда: трассы отремонтированы, но в глубинке встречаются грунтовки.
  • Миф: нужна международная лицензия.
    Правда: в крупных городах могут проверять, поэтому лучше её оформить.

3 факта

  1. Во Вьетнаме более 77 миллиона мотоциклов — один из мировых рекордов.
  2. Перевал Хайван попал в список самых фотографируемых дорог планеты.
  3. Далат называют "Маленькой Париж" за французскую архитектуру.

Исторический контекст

  • Вьетнамская война оставила тысячи километров дорог, которые теперь стали туристическими маршрутами.
  • Французские колонизаторы строили курорты в Далате и укрепления на перевале Хайван.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Транссибирская магистраль: интересные города на маршруте Москва-Владивосток сегодня в 10:50
Путешествие по Транссибу: Москва, Казань, Урал и Байкал в одном билете

Транссиб — самая длинная железная дорога в мире, соединяющая Москву и Владивосток. Узнайте, как путешествовать по маршруту и что посмотреть.

Читать полностью » Ярославль: история города, главные достопримечательности и музеи сегодня в 9:47
Город медведя и космоса: почему Ярославль остаётся главным сокровищем Золотого кольца

Ярославль — древний город на Волге, где сохранились монастыри, музеи и необычные арт-объекты. Узнайте, что стоит увидеть и привезти.

Читать полностью » Хотан в Синьцзяне: древний оазис Шёлкового пути и центр добычи нефрита сегодня в 8:40
От нефритовых мастерских до пустыни Такла-Макан: чем удивляет Хотан

Хотан — оазис в пустыне Такла-Макан, где зародилось производство шёлка, добывают нефрит и ткут ковры, сохраняя традиции тысячелетий.

Читать полностью » Город Хами в Синьцзяне: промышленный центр и знаменитая дыня хамигуа сегодня в 7:37
Некрополь железного века: археологическая сенсация Синьцзяня

Хами — ворота Шёлкового пути и родина знаменитых дынь хамигуа. Здесь пески «поют», а древние некрополи открывают тайны Восточного Туркестана.

Читать полностью » Главные достопримечательности Урумчи: Красная гора, храм Вэньмяо и Небесное озеро сегодня в 6:33
Плов, шашлык и лыжи в Китае? Чем Урумчи в Китае удивляет гостей

Урумчи — столица Синьцзяна и крупнейший город мира, удалённый от моря. Здесь встречаются индустрия, современность и природные чудеса Тянь-Шаня.

Читать полностью » Турфан в Синьцзяне: самый жаркий город Китая и виноградная столица страны сегодня в 5:29
Турфан - город-оазис: почему туристы со всего мира стремятся в огненную землю

Турфан — «виноградная столица» Китая и самый жаркий город страны, где древние руины соседствуют с оазисами и мечетью Эмина.

Читать полностью » Главные достопримечательности Сианя: терракотовая армия, пагоды и городская стена сегодня в 4:25
Терракотовая армия, пагоды и Городская стена: чем прославился Сиань на весь мир

Сиань — город древних династий и терракотовой армии, где история Поднебесной переплетается с современными небоскрёбами.

Читать полностью » Ланьчжоу в Ганьсу: древний город на Великом Шёлковом пути и центр промышленности сегодня в 3:22
Ланьчжоу - ворота в историю Китая и одно из самых красивых мест страны

Ланьчжоу — город на берегу Хуанхэ, где древний Шёлковый путь встречается с современными небоскрёбами и легендарной лапшой.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов
Туризм
Туроператоры сообщили о росте популярности монастринга в России летом 2025 года
Красота и здоровье
Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия
Туризм
В Сочи этим летом отдохнули 4,5 млн человек — город сохраняет лидерство по турпотоку
Технологии
Минтранс РФ предложил закрепить правила эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования
Наука
Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге
Садоводство
Лавровый лист помогает укрепить и оздоровить комнатные растения
Садоводство
Тополь опасен пухом и корнями, лучше выбирать сортовые непушистые разновидности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet