Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Засуха, потом потоп: почему вьетнамский кофе ставит мировые цены на грань обвала или скачка

Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 53% в октябре — ICO

Рост экспорта кофе из Вьетнама осенью 2025 года совпал с двумя факторами, которые могут разойтись в разные стороны для цен: поставки в октябре резко прибавили, а в ноябре ключевые районы страны пострадали от наводнений. Об этом сообщали "Прайм" со ссылкой на доклад Международной организации кофе (ICO) и ряд СМИ, отмечавших влияние стихии на сбор урожая. На российском рынке роль Вьетнама при этом остается определяющей: по итогам января-сентября 2025 года он стал крупнейшим поставщиком кофе в РФ.

Экспорт Вьетнама в октябре: резкий рывок по данным ICO

В октябре 2025 года Вьетнам увеличил экспорт кофе на 52,7%, доведя объем до 1,29 млн мешков, тогда как годом ранее речь шла о 0,84 млн мешков. Эти цифры приводятся со ссылкой на доклад ICO, на который ссылалось агентство "Прайм".

Сам по себе такой рост означает, что на мировой рынок в моменте поступило больше вьетнамского кофе, что обычно работает на расширение предложения. Но для оценки цен важнее, что будет с отгрузками и качеством зерна дальше — особенно если погодный фактор ударит по сбору и сушке.

Наводнения в ноябре: риск для урожая и потенциальная реакция цен

В ноябре 2025 года Вьетнам серьезно пострадал от сильного наводнения, и это может сказаться на масштабах будущего урожая. Reuters сообщал, что ливни и наводнения затрудняли сбор и сушку зерна в кофепроизводящих провинциях, включая Даклак, и участники рынка прямо говорили о рисках для текущей уборки.

Иными словами, октябрьский рост экспорта показывает сильную отгрузочную динамику, а ноябрьская стихия — возможный удар по следующему предложению. Именно из-за такого "перекоса во времени" рынок часто реагирует заранее, закладывая в цены ожидания по урожаю.

Почему это важно для России: Вьетнам — ключевой поставщик

Для России тема чувствительна еще и потому, что Вьетнам в 2025 году оказался крупнейшим поставщиком кофе: за январь-сентябрь он отгрузил в РФ кофе на 351,5 млн долларов. В публикациях "Прайм" также отмечалось, что в тройку крупнейших поставщиков входят Бразилия и Индонезия.

На этом фоне эксперты связывают перспективы цен на кофе в России в 2026 году с двумя базовыми переменными: мировыми биржевыми ценами на сырье и курсом рубля к доллару. Дополнительный фон — уже произошедший рост котировок: в тексте указывается, что за последний год биржевая цена кофе поднялась более чем на 60%.

