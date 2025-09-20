Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 19:17

Нячанг уходит на паузу: туристов просят перебронировать туры

Nordwind и Pegas начнут полёты в Нячанг из Санкт-Петербурга только после 22 января

Туристы Санкт-Петербурга в ожидании перелётов во Вьетнам столкнулись с изменением программы Pegas на рейсах авиакомпании Nordwind. Летом направление в Нячанг стало заметным событием, а зимой планировалось продолжение. Однако новогодних рейсов не будет: первые самолёты отправятся лишь во второй половине января.

Что изменилось в расписании

Продажи зимних туров 2025/2026 начались по системе раннего бронирования, и многие туристы успели оформить путёвки на новогодние даты. Теперь Pegas объявил новую дату старта программы — 22 января. Полёты будут выполняться примерно раз в 10-12 дней.

Тем, кто приобрёл туры до этой даты, предложили несколько вариантов:

  • перебронировать поездку на другое направление;

  • перенести отдых на более поздний срок;

  • вернуть деньги.

Причину корректировки в компании не озвучили, но турагенты предполагают, что дело в спросе: заполнить самолёты из Петербурга оказалось сложнее, чем из Москвы.

Конкуренция на зимнем рынке

Зимой у жителей Северной столицы большой выбор направлений. Турция и Тунис уступают место более тёплым странам, а Вьетнаму приходится конкурировать с популярными направлениями:

Направление Авиакомпании Преимущества
Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада) "Аэрофлот", AlMasria, Air Cairo, Sky Vision Airlines Высокая частота рейсов, стабильный спрос
Таиланд (Бангкок, Пхукет) "Аэрофлот", "Икар" Экзотика, широкий выбор туров
Китай (о. Хайнань) "Аэрофлот" Безвиз, доступные цены, близость к материковому Китаю
ОАЭ flydubai Популярность на Новый год, разнообразие курортов
Мальдивы разные перевозчики через стыковки Имидж престижного направления

На фоне такого выбора Вьетнаму необходимо активно продвигаться.

"Чтобы менеджеры успешно продавали туры во Вьетнам, направление желательно продвигать — проводить рекламные туры, давать больше информации", — считает один из турагентов.

По его словам, зимой клиенты чаще выбирают Египет или Хайнань, а на Новый год в приоритете остаются Эмираты и Мальдивы.

Советы шаг за шагом: как действовать туристам

  1. Если тур забронирован на даты до 22 января, уточните у агентства варианты перебронирования.

  2. Рассмотрите альтернативные направления — Египет, Таиланд или Хайнань.

  3. Если принципиально важен отдых во Вьетнаме, перенесите поездку на конец января или февраль.

  4. При выборе нового направления уточните условия визы: например, на Хайнань действует безвизовый режим.

  5. Сохраняйте документы и квитанции — это ускорит возврат средств при отказе от тура.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать новогоднего рейса во Вьетнам.
    Последствие: вылетов не будет.
    Альтернатива: перенести тур на конец января или выбрать другую страну.

  • Ошибка: не уточнять у турагента варианты перебронирования.
    Последствие: потеря удобных дат или маршрутов.
    Альтернатива: действовать сразу, пока доступен выбор.

  • Ошибка: не учитывать конкуренцию направлений.
    Последствие: переплата или дефицит мест на популярных рейсах.
    Альтернатива: сравнивать цены и частоту рейсов заранее.

А что если…

А что будет, если спрос на Вьетнам так и не вырастет? Туроператору придётся сократить программу или вовсе отказаться от направления из Петербурга. В таком случае туристам придётся добираться через Москву или искать альтернативные курорты.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Туроператор предложил перебронирование и возврат денег Отсутствие новогодних вылетов
Полёты возобновятся в январе Рейсы редкие — раз в 10-12 дней
У туристов остаётся широкий выбор альтернатив Неопределённость с дальнейшими планами программы

FAQ

Когда возобновятся рейсы во Вьетнам из Петербурга?
22 января 2026 года, далее раз в 10-12 дней.

Можно ли вернуть деньги за тур?
Да, туроператор предлагает возврат, перебронирование или перенос.

Какие альтернативы популярны зимой?
Египет, Таиланд, Хайнань, ОАЭ, Мальдивы.

Мифы и правда

  • Миф: рейсы отменены полностью.
    Правда: программа продолжится с 22 января.

  • Миф: туристам не вернут деньги.
    Правда: предлагаются возврат и перебронирование.

  • Миф: Вьетнам менее интересен, чем Египет.
    Правда: направление перспективное, но требует продвижения.

3 интересных факта

• Хайнань становится всё более востребованным благодаря безвизу и доступным ценам.
• Египет стабильно входит в тройку лидеров зимнего отдыха у россиян.
• Вьетнам традиционно считается летним направлением, но интерес к нему зимой постепенно растёт.

Исторический контекст

  • 2010-е: Египет и Таиланд прочно закрепились как зимние направления.

  • 2014-2016: временное закрытие Египта открыло дорогу другим курортам.

  • 2020: пандемия ограничила международные перелёты.

  • 2025: Вьетнам возвращается в зимние программы из России, но с корректировкой дат.

