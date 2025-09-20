Нячанг уходит на паузу: туристов просят перебронировать туры
Туристы Санкт-Петербурга в ожидании перелётов во Вьетнам столкнулись с изменением программы Pegas на рейсах авиакомпании Nordwind. Летом направление в Нячанг стало заметным событием, а зимой планировалось продолжение. Однако новогодних рейсов не будет: первые самолёты отправятся лишь во второй половине января.
Что изменилось в расписании
Продажи зимних туров 2025/2026 начались по системе раннего бронирования, и многие туристы успели оформить путёвки на новогодние даты. Теперь Pegas объявил новую дату старта программы — 22 января. Полёты будут выполняться примерно раз в 10-12 дней.
Тем, кто приобрёл туры до этой даты, предложили несколько вариантов:
перебронировать поездку на другое направление;
перенести отдых на более поздний срок;
вернуть деньги.
Причину корректировки в компании не озвучили, но турагенты предполагают, что дело в спросе: заполнить самолёты из Петербурга оказалось сложнее, чем из Москвы.
Конкуренция на зимнем рынке
Зимой у жителей Северной столицы большой выбор направлений. Турция и Тунис уступают место более тёплым странам, а Вьетнаму приходится конкурировать с популярными направлениями:
|Направление
|Авиакомпании
|Преимущества
|Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада)
|"Аэрофлот", AlMasria, Air Cairo, Sky Vision Airlines
|Высокая частота рейсов, стабильный спрос
|Таиланд (Бангкок, Пхукет)
|"Аэрофлот", "Икар"
|Экзотика, широкий выбор туров
|Китай (о. Хайнань)
|"Аэрофлот"
|Безвиз, доступные цены, близость к материковому Китаю
|ОАЭ
|flydubai
|Популярность на Новый год, разнообразие курортов
|Мальдивы
|разные перевозчики через стыковки
|Имидж престижного направления
На фоне такого выбора Вьетнаму необходимо активно продвигаться.
"Чтобы менеджеры успешно продавали туры во Вьетнам, направление желательно продвигать — проводить рекламные туры, давать больше информации", — считает один из турагентов.
По его словам, зимой клиенты чаще выбирают Египет или Хайнань, а на Новый год в приоритете остаются Эмираты и Мальдивы.
Советы шаг за шагом: как действовать туристам
Если тур забронирован на даты до 22 января, уточните у агентства варианты перебронирования.
Рассмотрите альтернативные направления — Египет, Таиланд или Хайнань.
Если принципиально важен отдых во Вьетнаме, перенесите поездку на конец января или февраль.
При выборе нового направления уточните условия визы: например, на Хайнань действует безвизовый режим.
Сохраняйте документы и квитанции — это ускорит возврат средств при отказе от тура.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: ждать новогоднего рейса во Вьетнам.
Последствие: вылетов не будет.
Альтернатива: перенести тур на конец января или выбрать другую страну.
Ошибка: не уточнять у турагента варианты перебронирования.
Последствие: потеря удобных дат или маршрутов.
Альтернатива: действовать сразу, пока доступен выбор.
Ошибка: не учитывать конкуренцию направлений.
Последствие: переплата или дефицит мест на популярных рейсах.
Альтернатива: сравнивать цены и частоту рейсов заранее.
А что если…
А что будет, если спрос на Вьетнам так и не вырастет? Туроператору придётся сократить программу или вовсе отказаться от направления из Петербурга. В таком случае туристам придётся добираться через Москву или искать альтернативные курорты.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Туроператор предложил перебронирование и возврат денег
|Отсутствие новогодних вылетов
|Полёты возобновятся в январе
|Рейсы редкие — раз в 10-12 дней
|У туристов остаётся широкий выбор альтернатив
|Неопределённость с дальнейшими планами программы
FAQ
Когда возобновятся рейсы во Вьетнам из Петербурга?
22 января 2026 года, далее раз в 10-12 дней.
Можно ли вернуть деньги за тур?
Да, туроператор предлагает возврат, перебронирование или перенос.
Какие альтернативы популярны зимой?
Египет, Таиланд, Хайнань, ОАЭ, Мальдивы.
Мифы и правда
Миф: рейсы отменены полностью.
Правда: программа продолжится с 22 января.
-
Правда: предлагаются возврат и перебронирование.
Миф: Вьетнам менее интересен, чем Египет.
Правда: направление перспективное, но требует продвижения.
3 интересных факта
• Хайнань становится всё более востребованным благодаря безвизу и доступным ценам.
• Египет стабильно входит в тройку лидеров зимнего отдыха у россиян.
• Вьетнам традиционно считается летним направлением, но интерес к нему зимой постепенно растёт.
Исторический контекст
2010-е: Египет и Таиланд прочно закрепились как зимние направления.
2014-2016: временное закрытие Египта открыло дорогу другим курортам.
-
-
2025: Вьетнам возвращается в зимние программы из России, но с корректировкой дат.
