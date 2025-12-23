Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Виетнам, Шри-Ланка и Бруней: как корвет Гремящий укрепил дипломатические мосты для России

Корвет Гремящий завершил участие в учениях Марумекс-2025 и вернулся во Владивосток – ТАСС

Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода и участия в международных учениях. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках похода корвет "Гремящий" принимал участие в российско-мьянманских военно-морских учениях "Марумекс-2025". Кроме того, корабль посетил несколько стран, включая Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней. Во время похода корвет находился в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота.

Участие в учениях и международные заходы

Корвет "Гремящий" стал участником важных военно-морских маневров в рамках учений с Мьянмой, что подчеркнуло укрепление военно-морских связей между странами. В ходе учений были отработаны различные задачи, включая взаимодействие в условиях реального времени, проведение совместных учений и улучшение координации действий в открытом море.

Кроме того, корабль совершил заходы в ряд стран Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Эти визиты способствовали укреплению дипломатических и военно-технических связей между Россией и этими государствами.

О корабле

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385, который был построен на заводе "Северная верфь". Он был введен в состав флота в декабре 2020 года, и его Андреевский флаг был поднят в том же месяце.

Корабль прибыл в свою главную базу во Владивосток 30 ноября 2021 года, в сопровождении подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

