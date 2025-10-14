Печенье, которое покорило Вену: теперь вы сможете приготовить его дома — и удивить всех гостей

Венское печенье — это уют, аромат сливочного теста и сладость домашнего варенья. Его вкус знаком многим с детства: хрустящее песочное основание, мягкая фруктовая прослойка и золотистая крошка сверху.

Сегодня мы приготовим классическую версию, но с небольшим акцентом на красоту — вместо одного вида варенья используем три. В итоге получится не просто десерт, а яркое мозаичное полотно, где каждый кусочек — маленький шедевр домашней выпечки.

Почему венское печенье никогда не выходит из моды

Венское печенье любят за универсальность. Оно подходит для любого случая: и к утреннему чаю, и на праздничный стол. Его можно сделать с любыми начинками — от классического смородинового варенья до цитрусового джема или карамельной пасты.

Главное в рецепте — песочное тесто. Оно должно быть рассыпчатым, но не сухим, с лёгким сливочным вкусом и золотистым оттенком после выпечки.

Сравнение: классическое vs мозаичное венское печенье

Параметр Классическое Мозаичное Начинка Один вид варенья Три и более Внешний вид Однородный Яркий, декоративный Вкус Традиционный Многослойный, фруктовый Текстура Мягкая и рассыпчатая Контрастная: тесто + джем Сложность Минимальная Средняя, требует внимательности

Советы шаг за шагом: как приготовить венское печенье с вареньем

Подготовьте ингредиенты.

Вам понадобятся: 500 г муки, 220 г сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, ½ ч. л. соли и около 360 г варенья или джема. Лучше использовать густое варенье, которое не растечётся при нагревании. Масло.

Возьмите качественное сливочное масло — не спред и не маргарин. Оно придаст тесту ту самую нежность и аромат. Растопите масло в сотейнике или микроволновке и немного остудите. Масляная смесь.

В тёплое (не горячее!) масло всыпьте сахар и размешайте до растворения. Когда смесь станет однородной, добавьте яйца и взбейте венчиком до гладкой массы. Тесто.

В отдельной миске просейте муку с солью и разрыхлителем. Всыпьте в масляно-яичную смесь и замесите мягкое песочное тесто. Работайте быстро, чтобы не растопить масло. Если тесто кажется жидковатым, подсыпьте немного муки. Охлаждение.

Разделите тесто на две части. Большую выложите на пергаментный лист — это основа. Меньшую оберните плёнкой и уберите в морозилку на 20 минут — позже она пригодится для верхней крошки. Основа.

Раскатайте тесто прямо на пергаменте или просто распределите руками по противню, формируя небольшие бортики, чтобы варенье не вытекло. Начинка.

Для классического печенья обычно берут одно варенье — смородиновое, вишнёвое или абрикосовое. Но можно поэкспериментировать и сделать мозаичный вариант.

Возьмите, например, вишнёвое, апельсиновое и крыжовниковое варенье. Выложите ложкой разные виды по секторам или пятнами — как вам подскажет фантазия. Главное, чтобы начинка была густой, иначе она "убежит" при выпечке. Посыпка.

Достаньте охлаждённое тесто из морозилки и натрите на крупной тёрке. Распределите стружку по поверхности. Если хотите сохранить вид варенья, можно насыпать тесто по краям или между цветными зонами. Выпечка.

Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около 35-40 минут, пока верх не станет золотистым. Остывание.

Остудите полностью, затем нарежьте порционно. Тёплое печенье может ломаться, поэтому не торопитесь — терпение вознаградится идеальной текстурой.

"Настоящее венское печенье — это когда хрустит крошка, а варенье тянется тонкой, сладкой нитью", — отмечает кондитер Ирина Кравец.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать жидкое варенье.

Последствие: начинка вытекает, края пригорают.

Альтернатива: используйте густой джем или проварите варенье 10 минут до загустения.

Ошибка: пересушить тесто в духовке.

Последствие: печенье становится жёстким.

Альтернатива: вынимайте, когда низ слегка подрумянится.

Ошибка: не охладить верхнее тесто.

Последствие: крошка не получится, тесто расползётся.

Альтернатива: обязательно охлаждайте хотя бы 15-20 минут.

А что если…

— Хотите ореховый аромат? Добавьте ложку молотого миндаля или грецких орехов в тесто.

— Любите шоколад? Намажьте половину основы вареньем, вторую — шоколадной пастой.

— Нужна безлактозная версия? Используйте растительное масло или сливочный маргарин без молока.

— Хочется изюминку? В крошку можно вмешать щепотку корицы или ванилина.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Готовится из доступных ингредиентов Калорийное из-за масла и сахара Подходит для праздников и будней Требует времени на охлаждение Легко менять вкус с помощью варенья Хрупкое при нарезке тёплым Долго хранится Может подсохнуть, если хранить открытым

FAQ: частые вопросы

Можно ли использовать замороженное тесто?

Да, можно заранее приготовить песочную основу и хранить в морозилке до 2 месяцев.

Какое варенье лучше всего подходит?

Классика — чёрная смородина, абрикос, вишня, айва. Главное, чтобы оно было густым и с кислинкой.

Можно ли испечь без яиц?

Да, замените их 2 ст. л. сметаны или 1 ст. л. растительного масла с водой — тесто останется мягким.

Как хранить готовое печенье?

В герметичном контейнере при комнатной температуре до 5-6 дней.

Мифы и правда

Миф 1. Венское печенье — то же самое, что пирог.

Правда. У печенья слой теста тоньше, больше песочной крошки, а начинка не доминирует.

Миф 2. Чем больше варенья, тем вкуснее.

Правда. Избыток начинки делает тесто сырым. Лучше — тонкий, равномерный слой.

Миф 3. Настоящее венское печенье — только с одним вареньем.

Правда. Цветные комбинации делают десерт интереснее и не влияют на вкус.

Исторический контекст: австрийские корни и русская любовь

Родина венского печенья — Австрия. В старинных кофейнях Вены его пекли к кофе и подавали тёплым. В Россию рецепт попал ещё в XIX веке, где быстро прижился и превратился в домашний символ уюта.

В советское время венское печенье стало культовым: его продавали в кондитерских, а хозяйки пекли дома — с вареньем, повидлом, а иногда и с повидлообразным джемом из смородины. Сегодня оно снова возвращается — уже в более нарядном, ярком виде.