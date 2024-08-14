Вышел первый видеообзор STALKER 2: 30 минут игрового процесса, реалистичная графика и детали будущего релиза

GSC GameWorld представила первый обзор STALKER 2, который демонстрирует 30 минут игрового процесса и раскрывает детали одного из самых ожидаемых релизов 2024 года. В нём можно увидеть, как игра использует возможности Unreal Engine 5 для создания потрясающей и реалистичной графики.

STALKER 2 предложит игрокам обширный и увлекательный мир, охватывающий 64 квадратных километра радиоактивной зоны. Игроки смогут исследовать разнообразные постапокалиптические локации, сталкиваться с мутантами и погружаться в детали выживания. Интересно, что для некоторых разработчиков игра имеет личное значение, так как они жили в реальной зоне отчуждения Чернобыля, которая вдохновила их на создание STALKER 2.

Игра предложит возможность влиять на развитие сюжета, поскольку она будет иметь несколько ответвлений, ведущих к различным концовкам. В STALKER 2 также будет динамический цикл дня и ночи, а также система погоды, которая может как облегчить, так и усложнить изучение мира. Игроки смогут исследовать двадцать уникальных регионов, каждый из которых будет иметь свои особенности.

После выхода STALKER 2 будет поддерживать моддинг и многопользовательский режим, который добавят в рамках будущих обновлений. 30-минутное погружение в игру показало область Great Swamps и начальные квесты, с которыми столкнутся пользователи.

STALKER 2 планируется к выпуску 20 ноября, и создатели обещают масштабный мир, полный возможностей для исследования и реализма.

Фото: flickr.com/ Sergiy Galyonkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)