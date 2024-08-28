Побеждать гигантов: видеохостинги России нагоняют YT по популярности

VK видео стремительно приближается к американскому видеохостингу YouTube по популярности среди российских пользователей сервисов просмотра видео, как выяснили эксперты Telecom Daily для РИА Новости.

Исследование, проведенное в начале августа, показало, что около 97% российских пользователей видеосервисов знают о YouTube, и 90% из них регулярно просматривают его контент. В то же время, информация о VK Видео известна приближенно 90% пользователей, и 51% из них регулярно смотрят видео на этом сервисе. В исследовании приняли участие более тысячи россиян, которые смотрят видео в интернете.

О платформе Rutube знает 75% россиян, и треть из них регулярно смотрит контент на этом сайте. О сервисе "Дзен" слышали 68% пользователей, а о видеосервисе социальной сети "Одноклассники" — чуть меньше трети.

Отмечается, что российские платформы — VK Видео, Rutube и "Дзен" — за время своего присутствия на рынке России накопили огромную аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.

Аналитики выяснили, что российские пользователи почти одинаково удовлетворены качеством видео на VK, "Одноклассниках" и YouTube. По этому показателю первые две платформы получили 4,18 и 4,17 балла из пяти, а YouTube набрал 4,42 балла. В то же время Rutube и "Дзен" у российской аудитории завоевали по 3,95 балла.

Что касается готовности рекомендовать сервис, то почти половина респондентов выбрала YouTube. VK Видео рекомендовали бы 31% пользователей, видео на "Одноклассниках" — 20%, Rutube — 18%, а "Дзен" — всего 4%.

В общем и целом, почти все россияне — 96% — смотрят видео на различных платформах не реже нескольких раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1-2 часа в день, хотя средний показатель составил 2,5 часа в день. Большинство предпочитают смотреть такой контент на смартфоне, около 45% выбирают персональный компьютер или ноутбук, а 38% — Smart TV.

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