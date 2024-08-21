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Видео Путина с Кораном в Чечне обретает популярность на Ближнем Востоке и в Турции
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Путин в Чечне: видео с Кораном разлетелось по социальным сетям

Видео Путина с Кораном в Чечне обретает популярность на Ближнем Востоке и в Турции

Видео, где президент России Владимир Путин с уважением целует Коран в мечети пророка Исы в Грозном, опубликованное главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стало вирусным в социальных сетях и на телеканалах Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ.

Это видео, отражающее визит Путина в Чечню, который был его первым за 13 лет, набрало популярность в таких платформах, как X* (бывший Twitter*), YouTube и других.

В турецком сегменте X* видео занимает место в разделе "Популярное" и широко обсуждается. Многие турецкие пользователи выразили восхищение действием российского президента, оставляя комментарии, в которых они выражают глубокое уважение к Путину.

Пользователи из Турции на YouTube также оставляют комментарии, выражающие их восхищение и уважение к Путину за его почтение к исламской святыне. "Настоящий человек! Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — отмечают они.

Помимо турецкого сегмента, видео активно обсуждается и в странах СНГ, включая Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан, а также в арабском сегменте социальных сетей, где оно также стало предметом обсуждения и набрало значительное количество просмотров.

* Деятельность компании признана нежелательной на территории РФ.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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