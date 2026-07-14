Видеоигры обещают пожилым ясный ум: что скрывается за красивой рекламой

Видеоигры для пожилых людей скорее выступают способом отвлечения, чем эффективным инструментом борьбы с возрастными когнитивными изменениями, заявила NewsInfo семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. По словам эксперта, маркетинговые обещания разработчиков по развитию интеллекта при помощи гаджетов не имеют под собой серьезной научной базы.

Ранее в России анонсировали создание платформы "Академия ясного ума" для людей старшего возраста. Проект ориентирован на использование цифровых мини-игр для тренировки памяти и внимания.

Однако Никитина отмечает, что любая умственная нагрузка полезна лишь при отсутствии у человека выраженных патологических процессов в организме.

"Сами по себе видеоигры, если у человека наступила деменция, конечно, не помогут. Это маркетинговый ход. Процессом надо заниматься не тогда, когда уже поздно, а надо заниматься профилактикой", — пояснила специалист.

Она подчеркивает, что развитие когнитивных способностей требует системного подхода, а увлечение играми зачастую лишь заполняет пустоту. При сосудистых нарушениях, которые часто предшествуют тяжелым состояниям, любые упражнения на компьютере становятся бессмысленными.

При этом эксперты все чаще подчеркивают, что ежедневные интеллектуальные хобби блокируют развитие деменции. Если же проблемы с кровоснабжением мозга все же есть, то память стала подводить и причина может быть вовсе не в деменции, а в работе сердечно-сосудистой системы.

"Если у человека наступает сосудистая деменция, если у него проблемы с сосудами, сколько память ни тренируйте, эффект будет практически равен нулю. Надо в первую очередь семимильными шагами бежать и делать что-то со своими сосудами. Чтобы они были эластичными, чтобы в них не было скопления холестерина и кальция", — отметила Никитина.

Психотерапевт добавляет: если пожилому человеку одиноко, компьютерные развлечения могут помочь справиться с чувством тоски или подавленностью, но целебного эффекта ждать не стоит. Куда полезнее для здоровья выбрать активные прогулки, чтение книг или простые привычки, которые меняют биохимию организма. Психологи напоминают, что длительное сидение за компьютером негативно влияет на здоровье, а ученые доказывают, что аэробные упражнения связаны со снижением биологического возраста мозга.

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