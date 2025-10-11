Герой из мультика под наблюдением: в России решают, кто может быть на игрушке
В России готовится новый национальный стандарт, который впервые затронет сферу компьютерных игр и игрушек, изображающих популярных героев из фильмов и мультфильмов. Документ должен установить единые критерии для оценки такой продукции с точки зрения безопасности для детей. Сейчас проект проходит экспертизу и обсуждение на уровне профильных ведомств и специалистов.
Новый ГОСТ: зачем он нужен
Инициатором разработки выступил Росстандарт. Как пояснила заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Анастасия Каврусова, новый ГОСТ создаётся в ответ на растущую потребность регулирования контента, который напрямую влияет на детскую психику.
"В разработке проект национального стандарта с критериями классификации игр, включая компьютерные игры, и игрушек, изображающих киногероев и анимационных персонажей", — отметила представитель Росстандарта Анастасия Каврусова.
По сути, речь идёт о системе правил, которая позволит упрощать психолого-педагогическую экспертизу и точнее определять возрастные категории, под которые попадает та или иная продукция.
Что будет регулировать ГОСТ
Проект стандарта касается не только самих игрушек, но и всей связанной с ними продукции — от настольных игр до школьных принадлежностей с изображением популярных персонажей. Авторы документа подчёркивают: главная цель — защитить детей от агрессивного и деструктивного визуального контента, который может вызывать страх или формировать асоциальное поведение.
В частности, ГОСТ предусматривает:
-
запрет на сцены насилия;
-
исключение образов, пропагандирующих агрессию или антисоциальное поведение;
-
контроль над визуальными элементами, способными вызывать тревогу у детей младшего возраста.
Впервые стандарт объединит критерии для игрового контента и физических игрушек, включая фигурки, конструкторы, настольные игры и аксессуары с персонажами.
Как это скажется на производителях
Введение ГОСТа потребует от производителей пересмотреть оформление и сюжетное наполнение своей продукции. Теперь им придётся учитывать психологические и педагогические нормы при разработке дизайна и сюжетов.
Особое внимание уделят тем игрушкам и играм, где используются персонажи из мультфильмов или кинофраншиз. Если герои ведут себя агрессивно или попадают в сцены насилия, такие образы не смогут применяться в детской продукции младших возрастных категорий.
Это также затронет компьютерные и мобильные игры: их разработчики должны будут маркировать свои продукты по тем же критериям, что и производители физических игрушек.
Тетради и символика
Интересная деталь проекта — включение в стандарт рекомендаций для производителей школьных принадлежностей. Авторы предлагают стимулировать выпуск тетрадей и обложек, где вместо случайных персонажей или модных трендов будут использоваться государственная символика, исторические образы и культурно значимые герои.
Такое оформление, по мнению специалистов, поможет не только избежать спорных визуальных решений, но и повысит образовательную ценность школьных товаров.
Действующие стандарты в сфере игрушек
Сегодня в России уже действует два ГОСТа, касающихся игрушек. Один из них устанавливает методику определения минимального возраста ребёнка, который может безопасно играть с конкретной игрушкой. Второй стандарт, вступивший в силу 1 августа 2025 года, систематизирует термины и определения в этой сфере.
Новый документ должен стать третьим элементом этой системы, расширяя её на цифровую среду и визуальные образы.
Сравнение действующих и нового ГОСТа
|Направление
|Старые стандарты
|Новый проект ГОСТ
|Область применения
|Физические игрушки
|Игрушки и компьютерные игры
|Цель
|Безопасность конструкции
|Психологическая и педагогическая безопасность
|Основа
|Возраст и материал
|Контент и визуальные образы
|Уровень регулирования
|Производство и сертификация
|Визуальный и сюжетный контроль
|Пример применения
|Конструкторы, куклы, машинки
|Игры с персонажами, цифровые приложения
Таким образом, новая система создаёт комплексный подход к детской игровой среде — как физической, так и виртуальной.
Как будет проходить экспертиза
Производители, чья продукция попадает под действие нового ГОСТа, должны будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. Она определит, насколько изображение персонажей соответствует возрастной категории, не несёт ли оно угрозу эмоциональному благополучию детей.
При этом оценка будет учитывать не только изображение, но и контекст, в котором оно используется. Например, даже без сцен насилия персонаж может вызывать страх — такие случаи также попадут под регулирование.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать образы агрессивных персонажей без учёта возрастных ограничений.
Последствие: Отказ в сертификации, снятие с полок магазинов.
Альтернатива: Проверить визуал на соответствие критериям ГОСТ до выпуска партии.
-
Ошибка: Игнорировать педагогическую экспертизу при создании детской игры.
Последствие: Отказ в лицензировании и снижение доверия покупателей.
Альтернатива: Привлекать детских психологов и педагогов на ранних этапах разработки.
-
Ошибка: Использовать случайные изображения для школьных товаров.
Последствие: Конфликт с нормами нового стандарта.
Альтернатива: Делать акцент на образовательных или культурных мотивах.
А что если… стандарты расширят на весь детский контент?
Если практика ГОСТа окажется успешной, её могут распространить на детские книги, сериалы и онлайн-платформы. Это создаст единую систему возрастной оценки и визуальной безопасности. Эксперты считают, что подобная интеграция поможет не только ограничить нежелательный контент, но и повысить уровень доверия к российским детским брендам.
Плюсы и минусы нового ГОСТ
|Плюсы
|Минусы
|Защищает детей от агрессивных визуальных образов
|Повышает нагрузку на производителей
|Помогает унифицировать классификацию продукции
|Требует дополнительной экспертизы
|Снижает риск распространения деструктивного контента
|Может замедлить вывод новых продуктов на рынок
Исторический контекст
-
2010-е годы — усиление законодательства о защите детей от вредной информации.
-
2023 год — вступление в силу обновлённых норм о маркировке видеоконтента.
-
2025 год — принятие нового ГОСТа по терминам и классификации игрушек.
-
2026 год — разработка проекта стандарта для игр и игрушек с персонажами.
-
Ближайшее будущее — утверждение документа и начало его применения.
Три факта о проекте
-
Разработку ведёт рабочая группа при Росстандарте при участии педагогов и психологов.
-
ГОСТ опирается на федеральный закон о защите детей от вредной информации.
-
Предполагается, что стандарт станет рекомендательным, но в дальнейшем может получить обязательный статус.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru