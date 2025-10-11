Герой из мультика под наблюдением: в России решают, кто может быть на игрушке

В России готовится новый национальный стандарт, который впервые затронет сферу компьютерных игр и игрушек, изображающих популярных героев из фильмов и мультфильмов. Документ должен установить единые критерии для оценки такой продукции с точки зрения безопасности для детей. Сейчас проект проходит экспертизу и обсуждение на уровне профильных ведомств и специалистов.

Новый ГОСТ: зачем он нужен

Инициатором разработки выступил Росстандарт. Как пояснила заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Анастасия Каврусова, новый ГОСТ создаётся в ответ на растущую потребность регулирования контента, который напрямую влияет на детскую психику.

"В разработке проект национального стандарта с критериями классификации игр, включая компьютерные игры, и игрушек, изображающих киногероев и анимационных персонажей", — отметила представитель Росстандарта Анастасия Каврусова.

По сути, речь идёт о системе правил, которая позволит упрощать психолого-педагогическую экспертизу и точнее определять возрастные категории, под которые попадает та или иная продукция.

Что будет регулировать ГОСТ

Проект стандарта касается не только самих игрушек, но и всей связанной с ними продукции — от настольных игр до школьных принадлежностей с изображением популярных персонажей. Авторы документа подчёркивают: главная цель — защитить детей от агрессивного и деструктивного визуального контента, который может вызывать страх или формировать асоциальное поведение.

В частности, ГОСТ предусматривает:

запрет на сцены насилия;

исключение образов, пропагандирующих агрессию или антисоциальное поведение;

контроль над визуальными элементами, способными вызывать тревогу у детей младшего возраста.

Впервые стандарт объединит критерии для игрового контента и физических игрушек, включая фигурки, конструкторы, настольные игры и аксессуары с персонажами.

Как это скажется на производителях

Введение ГОСТа потребует от производителей пересмотреть оформление и сюжетное наполнение своей продукции. Теперь им придётся учитывать психологические и педагогические нормы при разработке дизайна и сюжетов.

Особое внимание уделят тем игрушкам и играм, где используются персонажи из мультфильмов или кинофраншиз. Если герои ведут себя агрессивно или попадают в сцены насилия, такие образы не смогут применяться в детской продукции младших возрастных категорий.

Это также затронет компьютерные и мобильные игры: их разработчики должны будут маркировать свои продукты по тем же критериям, что и производители физических игрушек.

Тетради и символика

Интересная деталь проекта — включение в стандарт рекомендаций для производителей школьных принадлежностей. Авторы предлагают стимулировать выпуск тетрадей и обложек, где вместо случайных персонажей или модных трендов будут использоваться государственная символика, исторические образы и культурно значимые герои.

Такое оформление, по мнению специалистов, поможет не только избежать спорных визуальных решений, но и повысит образовательную ценность школьных товаров.

Действующие стандарты в сфере игрушек

Сегодня в России уже действует два ГОСТа, касающихся игрушек. Один из них устанавливает методику определения минимального возраста ребёнка, который может безопасно играть с конкретной игрушкой. Второй стандарт, вступивший в силу 1 августа 2025 года, систематизирует термины и определения в этой сфере.

Новый документ должен стать третьим элементом этой системы, расширяя её на цифровую среду и визуальные образы.

Сравнение действующих и нового ГОСТа

Направление Старые стандарты Новый проект ГОСТ Область применения Физические игрушки Игрушки и компьютерные игры Цель Безопасность конструкции Психологическая и педагогическая безопасность Основа Возраст и материал Контент и визуальные образы Уровень регулирования Производство и сертификация Визуальный и сюжетный контроль Пример применения Конструкторы, куклы, машинки Игры с персонажами, цифровые приложения

Таким образом, новая система создаёт комплексный подход к детской игровой среде — как физической, так и виртуальной.

Как будет проходить экспертиза

Производители, чья продукция попадает под действие нового ГОСТа, должны будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. Она определит, насколько изображение персонажей соответствует возрастной категории, не несёт ли оно угрозу эмоциональному благополучию детей.

При этом оценка будет учитывать не только изображение, но и контекст, в котором оно используется. Например, даже без сцен насилия персонаж может вызывать страх — такие случаи также попадут под регулирование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать образы агрессивных персонажей без учёта возрастных ограничений.

Последствие: Отказ в сертификации, снятие с полок магазинов.

Альтернатива: Проверить визуал на соответствие критериям ГОСТ до выпуска партии.

Ошибка: Игнорировать педагогическую экспертизу при создании детской игры.

Последствие: Отказ в лицензировании и снижение доверия покупателей.

Альтернатива: Привлекать детских психологов и педагогов на ранних этапах разработки.

Ошибка: Использовать случайные изображения для школьных товаров.

Последствие: Конфликт с нормами нового стандарта.

Альтернатива: Делать акцент на образовательных или культурных мотивах.

А что если… стандарты расширят на весь детский контент?

Если практика ГОСТа окажется успешной, её могут распространить на детские книги, сериалы и онлайн-платформы. Это создаст единую систему возрастной оценки и визуальной безопасности. Эксперты считают, что подобная интеграция поможет не только ограничить нежелательный контент, но и повысить уровень доверия к российским детским брендам.

Плюсы и минусы нового ГОСТ

Плюсы Минусы Защищает детей от агрессивных визуальных образов Повышает нагрузку на производителей Помогает унифицировать классификацию продукции Требует дополнительной экспертизы Снижает риск распространения деструктивного контента Может замедлить вывод новых продуктов на рынок

Исторический контекст

2010-е годы — усиление законодательства о защите детей от вредной информации. 2023 год — вступление в силу обновлённых норм о маркировке видеоконтента. 2025 год — принятие нового ГОСТа по терминам и классификации игрушек. 2026 год — разработка проекта стандарта для игр и игрушек с персонажами. Ближайшее будущее — утверждение документа и начало его применения.

Три факта о проекте