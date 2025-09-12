"Скидка" превратилась в наценку: как распродажа "Победы" удивила пассажиров

Каждый год с приближением зимних праздников авиабилеты становятся одной из самых обсуждаемых тем у путешественников. Особый интерес вызывают акции лоукостеров, ведь именно они позволяют улететь за границу дешевле. Но не всегда скидки радуют клиентов так, как хотелось бы. История с последней распродажей "Победы" это наглядно показала.

Скидка оказалась не такой выгодной

11 сентября компания запустила двухдневную акцию: билеты по тарифам "выгодный" и "максимум" можно было приобрести на 20% дешевле, а по базовому — с дисконтом 15%. На первый взгляд предложение заманчивое, однако в комментариях во "ВКонтакте" пользователи быстро заметили подвох.

"Ура, распродажа — вчера было по 25 тыс. руб., а сегодня — по 29 тыс., но с промокодом!", — написали подписчики сообщества авиакомпании.

Ситуация повторилась и с другими направлениями. Получалось, что скидка фактически нивелировала рост цены, а конечная сумма оставалась даже выше, чем накануне.

Сравнение с августовской распродажей

Для наглядности журналисты проверили стоимость перелетов в Дубай и Анталью на новогодние даты. На прошлой акции 28 августа билет Москва — Дубай (30 декабря туда, 10 января обратно) с багажом стоил 55,9 тыс. руб. Теперь же, в рамках сентябрьской распродажи, те же места обошлись в 67,3 тыс. руб. Разница составила 11,4 тыс. руб., что совпадает по процентам с заявленной скидкой.

Аналогичная история и с Турцией. Перелет в Анталью туда-обратно по тарифу "выгодный" раньше обходился в 55,3 тыс. руб., а теперь его цена поднялась до 61,7 тыс. руб. — плюс 6,4 тыс. руб.

Почему так происходит

Повышение цен перед акциями часто вызывает раздражение у клиентов, но важно учитывать особенности динамического ценообразования. Система не фиксирует цену раз и навсегда: она реагирует на спрос, количество оставшихся мест и время до вылета. Поэтому иногда тарифы могут как падать, так и резко расти буквально за день.

"Победа" всё равно дешевле конкурентов

Несмотря на рост стоимости, даже акции "со скидкой" оказались выгоднее предложений других авиакомпаний на тот же период. Так, перелет в Дубай у Utair с багажом стоит 88,2 тыс. руб., а только с ручной кладью — 78,9 тыс. руб. Аналогичная ситуация и с Турцией: Southwind предлагает рейс в Анталью за 82 тыс. руб. с багажом или за 76,5 тыс. руб. налегке.

Таким образом, "Победа" продолжает оставаться наиболее доступным вариантом на массовых туристических направлениях, даже если часть пассажиров считает скидки фиктивными.

Что важно учитывать путешественникам

Покупая билеты на праздники, стоит помнить несколько моментов:

Чем ближе дата вылета, тем выше риск подорожания. Распродажи выгодны, но нужно сравнивать цены не только внутри акции, но и с тарифами конкурентов. Гибкость в датах и готовность лететь с пересадками может сократить расходы.

В конечном итоге, возможность сэкономить есть, но для этого требуется внимательность и готовность отслеживать изменения цен.