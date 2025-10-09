Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
© commons.wikimedia.org by LGEPR is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:12

Старые хиты снова приносят золото: как Виктория Бекхэм превратила ностальгию в миллионный бизнес

Виктория Бекхэм заработала на музыке более £1,7 млн в 2024 году — данные Daily Mail

Когда кажется, что музыкальная карьера давно позади, Виктория Бекхэм доказывает обратное. В 2024 году бывшая участница легендарной группы Spice Girls неожиданно попала в заголовки финансовых отчётов: певица, уже много лет не выпускавшая новых треков, заработала на музыке более 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Второе дыхание старых хитов

Почти двадцать лет Виктория не поднималась на сцену, но фанаты Spice Girls не забыли её. В 2024 году группа переиздала свой дебютный альбом Spice на виниле — и тираж разошёлся мгновенно. Возрождение интереса к классическому попу 90-х сработало: миллионы слушателей вновь вернулись к песням, под которые когда-то танцевал весь мир.

Дополнительный толчок продажам дала реклама — песня Never Give Up on the Good Times прозвучала в рождественском ролике, и это принесло Виктории новые отчисления. По данным Daily Mail, только за конец 2024 года её личный музыкальный доход составил 338 174 фунта стерлингов.

Мода как новая сцена

Если в музыке Виктория полагается на наследие, то в моде она создаёт настоящее. Бренд Victoria Beckham к концу 2023 года впервые за 15 лет вышел в прибыль. Линейка аксессуаров и косметики — от клатчей до подводки для глаз — принесла компании более 30 миллионов фунтов.

Ключом к успеху стала выверенная стратегия: минималистичный дизайн, люксовое позиционирование и сильное присутствие в социальных сетях. Виктория лично курирует съёмки, участвует в рекламных кампаниях и остаётся лицом бренда — это создаёт эффект аутентичности, редкий для индустрии.

Как повторить успех: пошаговая стратегия

  1. Использовать архив. Старые записи, фото, видео и проекты можно переиздать, адаптировав под современные форматы — винил, стриминг, NFT.

  2. Создать личный бренд. Даже если музыка не приносит миллионы, имя можно монетизировать в другой нише — от одежды до бьюти-продуктов.

  3. Придумать историю. Люди покупают не только продукт, но и эмоцию. Виктория превращает каждую коллекцию в продолжение личной истории.

  4. Работать с фанатами. Сообщества вокруг бренда дают устойчивую аудиторию и поддержку, независимо от жанра.

  5. Использовать социальные сети. Инстаграм и TikTok стали её витриной — там она общается с поклонниками и продвигает новые товары.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать старые хиты.
    Последствие: упущенный источник пассивного дохода.
    Альтернатива: переиздание классики с ремастером и эксклюзивной обложкой.

  • Ошибка: дистанцироваться от своей истории.
    Последствие: потеря идентичности бренда.
    Альтернатива: использовать прошлое как часть образа — как это делает Виктория, сочетая поп-наследие и люкс-стиль.

  • Ошибка: копировать чужие форматы.
    Последствие: бренд теряет индивидуальность.
    Альтернатива: строить оригинальную концепцию — минимализм, сдержанность и акцент на женственности.

А что если Spice Girls вернутся?

Слухи о воссоединении группы появляются каждый год, и 2025-й не стал исключением. Джери Хорнер, Мел Би, Эмма Бантон и Мел Си всё чаще намекают на совместный тур. Если это произойдёт, интерес к каталогу Spice Girls взлетит ещё выше, а доходы участников — в том числе Виктории — удвоятся. Музыкальные эксперты уже прогнозируют, что в таком случае общий оборот от роялти и билетов может превысить 50 миллионов фунтов.

FAQ

Как Виктория Бекхэм зарабатывает без гастролей?
Она получает роялти от переизданий, лицензий на использование песен и рекламы, а также доход от своего модного бренда.

Сколько стоит бренд Victoria Beckham?
По оценкам британских СМИ, стоимость бренда приближается к 100 миллионам фунтов стерлингов.

Почему она не возвращается к музыке?
Бекхэм неоднократно говорила, что считает моду своей настоящей страстью, а музыкальное прошлое — частью пути, который дал ей известность.

Мифы и правда

  • Миф: Виктория перестала интересоваться музыкой.
    Правда: она продолжает участвовать в проектах группы и получает доход от всех переизданий.

  • Миф: её модный бизнес убыточен.
    Правда: в 2023 году бренд впервые вышел в прибыль и стабильно растёт.

  • Миф: популярность Spice Girls давно прошла.
    Правда: их песни регулярно звучат в фильмах, рекламе и TikTok, а фанаты ждут нового тура.

Исторический контекст

Группа Spice Girls появилась в 1994 году и стала символом эпохи "girl power". Их дебютный альбом Spice разошёлся тиражом более 23 миллионов копий — это один из самых успешных релизов в истории женских коллективов. После распада Виктория выпустила сольный альбом, а затем переключилась на дизайн одежды.

Три интересных факта

• Первые коллекции Victoria Beckham создавались буквально "с колёс" — без крупной команды, в небольшой лондонской студии.
• Певица до сих пор хранит все сценические костюмы Spice Girls, включая культовое чёрное платье Posh Spice.
• Её бренд был одним из первых, кто отказался от меха и активно продвигает устойчивую моду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ольга Серябкина рассказала, почему путь к сцене всегда начинается с безызвестности сегодня в 14:06
Каждый артист проходит через тень: Серябкина рассказала о неизбежном этапе на пути к славе

Ольга Серябкина объяснила, почему каждый артист должен пройти через неизвестность и как этот опыт превращает начинающего исполнителя в настоящего профессионала.

Читать полностью » Иосиф Пригожин рассказал о попытке обмана с использованием дипфейка и имитации голоса сегодня в 13:11
Технологии играют против нас: Пригожин с Валерией стали мишенью "умных" мошенников

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его и Валерию пытались обмануть с помощью видеозвонка, в котором использовался голос и лицо их знакомого.

Читать полностью » Ксения Собчак рассказала, какие качества ценит в мужчинах сегодня в 12:47
Смех сквозь броню: Ксения Собчак рассказала, что делает сильных мужчин по-настоящему человечными

Ксения Собчак рассказала, почему без чувства юмора мужчина теряет привлекательность и как самоирония превращается в главный инструмент внутренней силы.

Читать полностью » Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским сегодня в 11:31
"Надменная стерва" или влюблённая женщина: как Чехова объяснила свой холодный взгляд

Анфиса Чехова рассказала, как совместная жизнь и работа с женихом превращаются в испытание и почему зрители часто ошибаются, принимая эмоции за холодность.

Читать полностью » SHOT: Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали сегодня в 10:02
Сердце шансона прошло через шторм: что пережил Шуфутинский перед возвращением на сцену

Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали после обнаружения опухоли. Как певцу удалось восстановиться и вернуться на сцену — в нашем материале.

Читать полностью » Ксения Собчак назвала Москву лучшим городом в мире сегодня в 9:55
Редкий случай — Собчак всем довольна: какой город журналистка называла лучшим в мире

Ксения Собчак объяснила, почему считает Москву лучшим городом мира, и рассказала, что именно делает столицу такой уникальной и живой.

Читать полностью » Universal Television экранизирует роман Стефани Гарбер сегодня в 8:58
После "Дневников вампира" ей нечем удивить? Новая экранизация Джули Плек рушит это мнение

Джули Плек берётся за новую мистическую историю — сериал по роману Стефани Гарбер "Алхимия секретов". Что известно о сюжете, героях и шансах проекта на успех?

Читать полностью » Оливия Колман стала лицом новой кампании Burberry режиссёра Джона Маддена сегодня в 7:50
Лондон играет сам с собой: как звезда "Фаворитки" превратила Burberry в короткометражное кино о духе столицы

Оливия Колман примерила четыре лица Лондона в короткометражках Джона Маддена для Burberry — от гида до продавщицы. Кампания стала признанием в любви городу и стилю.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Как правильно делать тягу штанги в наклоне: советы по технике
Красота и здоровье
Влияние напитков на мозг: сладкие газировки и энергетики ускоряют старение мозга и ухудшают память
Туризм
Навоийская область Узбекистана развивает экотуризм и сохраняет традиции кочевников
Наука
В крепости Гевхерник обнаружено захоронение легендарного объединителя Грузии — Осман Айтекин
Питомцы
Стерилизованные животные живут в среднем на 2-3 года дольше
Еда
Сделайте идеальную уху: приготовление прозрачного бульона с судаком и осетром
Дом
Дизайнеры назвали самые частые ошибки при выборе штор и способы их избежать
Садоводство
Трипсы повреждают рассаду перца, лука и огурцов, снижая урожай — Ирина Гаврилова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet