Лицо под макияжем: какую проблему скрывала Виктория Бекхэм от поклонников

Многие знают Викторию Бекхэм как иконическую фигуру моды и успешного дизайнера, но мало кто задумывался о том, что за её безупречным образом стоит личная история борьбы с комплексами. Звезда впервые откровенно призналась, что долгие годы стеснялась своей кожи и переживала из-за высыпаний на лице. Именно эти переживания стали толчком к созданию косметического средства, которое не только помогает скрывать несовершенства, но и бережно относится к коже.

История, которую скрывали за макияжем

Бекхэм рассказала, что подростковые и взрослые высыпания на лице сопровождали её значительную часть жизни. Для многих знаменитостей публичность усугубляет такие проблемы, ведь внимание к внешности всегда повышено. Виктория призналась, что именно из-за этого ей было особенно тяжело, и со временем она пришла к выводу: необходимо создать продукт, который решает две задачи одновременно — заботится о коже и делает её визуально лучше.

"Я очень стеснялась своих проблем с кожей, поэтому эта формула оказалась очень хорошей", — заявила Виктория.

Первый тональный крем от Victoria Beckham Beauty

Бренд Victoria Beckham Beauty появился несколько лет назад и с самого начала делал ставку на натуральность и безопасные ингредиенты. Теперь линейку пополнил первый тональный крем. По словам дизайнера, она работала над ним вместе с косметологами и дерматологами, чтобы добиться идеального баланса: средство должно скрывать покраснения, неровности и следы акне, при этом не перегружая кожу и не забивая поры.

Макияж без маски

Виктория подчеркнула, что всегда тяготела к естественной красоте и старается избегать излишней косметики. Её философия проста: макияж должен подчёркивать, а не прятать.

Дизайнер также отметила, что с годами научилась понимать потребности своей кожи. Теперь она старается избегать продуктов, которые могут спровоцировать раздражение или сухость.