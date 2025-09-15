Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
© commons.wikimedia.org by LGEPR is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:31

Лицо под макияжем: какую проблему скрывала Виктория Бекхэм от поклонников

Виктория Бекхэм призналась в проблемах с кожей

Многие знают Викторию Бекхэм как иконическую фигуру моды и успешного дизайнера, но мало кто задумывался о том, что за её безупречным образом стоит личная история борьбы с комплексами. Звезда впервые откровенно призналась, что долгие годы стеснялась своей кожи и переживала из-за высыпаний на лице. Именно эти переживания стали толчком к созданию косметического средства, которое не только помогает скрывать несовершенства, но и бережно относится к коже.

История, которую скрывали за макияжем

Бекхэм рассказала, что подростковые и взрослые высыпания на лице сопровождали её значительную часть жизни. Для многих знаменитостей публичность усугубляет такие проблемы, ведь внимание к внешности всегда повышено. Виктория призналась, что именно из-за этого ей было особенно тяжело, и со временем она пришла к выводу: необходимо создать продукт, который решает две задачи одновременно — заботится о коже и делает её визуально лучше.

"Я очень стеснялась своих проблем с кожей, поэтому эта формула оказалась очень хорошей", — заявила Виктория.

Первый тональный крем от Victoria Beckham Beauty

Бренд Victoria Beckham Beauty появился несколько лет назад и с самого начала делал ставку на натуральность и безопасные ингредиенты. Теперь линейку пополнил первый тональный крем. По словам дизайнера, она работала над ним вместе с косметологами и дерматологами, чтобы добиться идеального баланса: средство должно скрывать покраснения, неровности и следы акне, при этом не перегружая кожу и не забивая поры.

Макияж без маски

Виктория подчеркнула, что всегда тяготела к естественной красоте и старается избегать излишней косметики. Её философия проста: макияж должен подчёркивать, а не прятать.

Дизайнер также отметила, что с годами научилась понимать потребности своей кожи. Теперь она старается избегать продуктов, которые могут спровоцировать раздражение или сухость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сериал сегодня в 10:06

Триумф "Киностудии" и падение фаворитов: как распределились статуэтки премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония "Эмми", где главными триумфаторами стали "Киностудия", "Пингвин" и "Переходный возраст". Но это далеко не всё.

Читать полностью » Дом Дэвида Линча в Голливуде выставлен на продажу за 15 миллионов долларов сегодня в 9:58

Поместье, где рождались шедевры Дэвида Линча, теперь ищет нового хозяина

Голливудский дом Дэвида Линча, где он создавал свои культовые фильмы, выставлен на продажу. Чем уникально поместье и какие истории хранят его стены?

Читать полностью » Яна Рудковская ответила на сомнения блогера Григорьева-Апполонова о подлинности её вещей Dior сегодня в 8:57

Dior или подделка: почему гардероб Яны Рудковской вызвал скандал

Яна Рудковская ответила на сомнения в подлинности её нарядов Dior и предложила блогеру лично убедиться в их уникальности

Читать полностью » Гвинет Пэлтроу назвала воспитание падчерицы Изабеллы важным этапом взросления сегодня в 7:59

За улыбкой на фото — годы борьбы: как Пэлтроу строила отношения с дочерью мужа

Гвинет Пэлтроу рассказала о своём опыте мачехи и о том, как непросто было заслужить доверие падчерицы, превратив испытания в близость.

Читать полностью » Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе сегодня в 6:04

Как Кейт и Уильям скрывают от сына будущее короля — что стоит за этим решением

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение скрыть от сына информацию о его будущем королевском статусе, чтобы он мог иметь нормальное детство.

Читать полностью » Татьяна Буланова открывает новый ресторан в Москве под названием сегодня в 4:58

От катастрофы к триумфу: как Татьяна Буланова планирует вернуть деньги через ресторанный бизнес?

Татьяна Буланова запускает новый ресторан в Москве, несмотря на прошлые убытки. Как она планирует добиться успеха в новом бизнесе?

Читать полностью » Netflix анонсировал выход четвертого сезона сегодня в 4:43

Новый Геральт на экране: Лиам Хемсворт готовит сюрпризы в чётвертом сезоне "Ведьмака"

Netflix анонсировал четвертый сезон "Ведьмака", в котором Лиам Хемсворт впервые исполнил роль Геральта. Что ожидать от нового сезона и его главных событий?

Читать полностью » Фаррелл Уильямс провёл концерт на площади Святого Петра в Ватикане сегодня в 3:29

Ватикан в огнях: как концерт Фаррелла Уильямса стал историей

Фаррелл Уильямс стал хедлайнером первого поп-концерта в Ватикане, который объединил музыку и важные глобальные темы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Срок действия справки для водительских прав — 12 месяцев, список врачей определил Минздрав
Еда

Рулет из кабачков с помидорами готовят с сыром и чесноком, обеспечивая сочность
Еда

Бульон из говяжьих костей варится для холодца с овощами
Спорт и фитнес

Рудакова: тренировка плеч снижает риск травм и улучшает осанку
Садоводство

Эксперт Ксения Чашина рассказала, как правильно подготовить огород к зиме и весне
Туризм

В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади
Питомцы

Эксперты: переход котёнка на сухой корм возможен с шестой недели жизни
Дом

Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet