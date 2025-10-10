Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Виктория Бекхэм
© commons.wikimedia.org by LGEPR is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:59

Мама зовёт с красной дорожки: Виктория Бекхэм попыталась вернуть Бруклина в семью прямо со сцены

Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с сыном Бруклином на премьере фильма Netflix

Виктория Бекхэм предприняла попытку наладить отношения со старшим сыном Бруклином, упомянув его в своей речи на премьере нового документального фильма Netflix. Премьера состоялась 8 октября в лондонском отеле Curzon Mayfair и стала важным событием для семьи Бекхэмов — на ней присутствовали трое младших детей звёздной пары: 23-летний Ромео, 20-летний Круз и 14-летняя Харпер. Однако старший сын, 26-летний Бруклин, вместе с женой Николой Пельтц вновь проигнорировал мероприятие, что не осталось незамеченным.

Несмотря на его отсутствие, Виктория не обошла первенца вниманием, включив его имя в эмоциональное обращение со сцены. В зале царила трогательная атмосфера, когда дизайнер произнесла:

"Мои дети: Бруклин, Ромео, Круз, Харпер — и Дэвид — боже мой, он же не ребенок! Мне было так хорошо", — пошутила она.
"Знаете, мне понадобился этот процесс, чтобы по-настоящему гордиться тем, чего я достигла, и наконец осознать, что я самодостаточна", — продолжила она.

Эти слова прозвучали как попытка установить мост между матерью и сыном, отношения которых охладели после свадьбы Бруклина в 2022 году. По информации издания People, именно тогда между Викторией и Николой Пельтц возник конфликт, который разделил семью. С тех пор супруги часто пропускают важные семейные события, включая 50-летний юбилей Дэвида Бекхэма в мае.

Как начался семейный разлад

По слухам, напряжение возникло из-за подготовки к свадьбе Бруклина и Николы. Виктория, известная своим перфекционизмом, предлагала помощь с нарядом невесты, однако та отказалась, выбрав платье от Valentino. В британской прессе это преподносили как символ дистанции между свекровью и невесткой. После торжества общение между семьями стало редким.

Тем не менее, близкие друзья семьи утверждают, что Виктория искренне стремится к примирению. Её поступок на премьере стал первым публичным шагом в этом направлении. Она даже поблагодарила мужа за поддержку:

"Дэвид убедил меня работать над документальным сериалом", — отметила дизайнер.

Семейная поддержка и эмоции

На показе были замечены Дэвид, Ромео, Круз и Харпер — они сидели рядом с Викторией, аплодируя в финале фильма. По словам очевидцев, атмосфера была очень тёплой, и публика приветствовала семью стоя. После показа дизайнер поделилась, что создание проекта помогло ей "переосмыслить многие моменты жизни" и "освободиться от былых обид".

Сама лента рассказывает не только о карьере Виктории как модельера, но и о её личных испытаниях, пережитых на пике популярности группы Spice Girls и в браке с известным футболистом. В фильме много архивных кадров, включая редкие семейные видео, где Бруклин появляется ещё ребёнком.

Что происходит сейчас между Бруклином и родителями

С момента свадьбы Бруклин и Никола живут в США, где ведут активную светскую жизнь. Пара часто появляется на модных мероприятиях, но крайне редко бывает в Великобритании. Несмотря на дистанцию, Виктория не прекращает попытки наладить отношения. Она регулярно оставляет комментарии под публикациями сына в соцсетях и, по словам инсайдеров, отправляет ему личные сообщения.

По данным People, пара Бекхэмов не теряет надежды, что семья воссоединится. Один из источников отметил, что Виктория особенно скучает по сыну и мечтает, чтобы он снова стал частью общих праздников и семейных ужинов.

Исторический контекст

Семья Бекхэмов всегда была примером крепких отношений на публике. С момента свадьбы Виктории и Дэвида в 1999 году они не раз сталкивались с кризисами, но каждый раз выбирали путь примирения. Их союз стал символом баланса между карьерой и семьёй, а совместные публичные появления часто попадали на обложки журналов. Неудивительно, что нынешний разлад с Бруклином воспринимается поклонниками особенно болезненно.

Плюсы и минусы публичной известности

Аспект Плюсы Минусы
Известность Возможность влиять, развивать проекты, вдохновлять других Потеря личного пространства, постоянное внимание СМИ
Семейные отношения Совместные проекты, поддержка в трудные периоды Конфликты становятся достоянием публики
Карьера Глобальные связи и новые возможности Риск выгорания и давления ожиданий

А что если Бруклин откликнется?

Если сын Виктории решит пойти навстречу, примирение может стать одним из самых обсуждаемых моментов в медиа. Семья, давно привыкшая быть в центре внимания, вполне могла бы использовать этот сюжет в будущем проекте. Но, по словам близких, для Виктории важнее не пиар, а простое человеческое тепло — возможность вновь чувствовать, что все её дети рядом.

Советы шаг за шагом: как сохранить близость в семье

  1. Не выносить конфликты в публичное пространство.

  2. Всегда делать первый шаг к диалогу, даже если обида кажется глубокой.

  3. Поддерживать общение, пусть даже в мессенджерах или звонках.

  4. Искренне интересоваться делами друг друга, а не формально.

  5. Не использовать праздники как повод для выяснения отношений.

Мифы и правда

Миф: в богатых и знаменитых семьях нет проблем.
Правда: эмоциональная дистанция и обиды встречаются в любых семьях, вне зависимости от статуса.

Миф: взрослые дети обязаны полностью следовать советам родителей.
Правда: уважение не означает подчинение — важно сохранять баланс между автономией и любовью.

Миф: публичные персоны живут исключительно ради внимания.
Правда: многие из них стараются оградить личное пространство, чтобы сохранить семью.

FAQ

Как Виктория относится к жене сына, Николе Пельтц?
По сообщениям СМИ, между ними остаются натянутые отношения, но Виктория не исключает возможности примирения.

Почему Бруклин не приезжает на семейные праздники?
Он живёт в США и, по словам источников, старается избегать публичных встреч, чтобы не провоцировать слухи о конфликте.

Можно ли ожидать, что они помирятся?
Инсайдеры считают, что Виктория готова к диалогу, и в семье сохраняется надежда на примирение.

Три интересных факта

  1. Первый сын Бекхэмов получил имя Бруклин, потому что Виктория узнала о беременности именно в Нью-Йорке.

  2. В семейном доме Бекхэмов хранится отдельный фотоальбом, посвящённый каждому ребёнку.

  3. Виктория по-прежнему хранит коллекцию сценических костюмов Spice Girls - их иногда просят показать на выставках моды.

