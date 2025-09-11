Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
© commons.wikimedia.org by LGEPR is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:24

Netflix покажет другую Викторию: закулисье моды и нерассказанные истории

Netflix выпустит 9 октября документальный сериал о Виктории Бекхэм

Осенью зрители увидят новую работу Netflix — документальный сериал о жизни Виктории Бекхэм. Бывшая солистка Spice Girls и успешный дизайнер впервые согласилась так подробно рассказать о своём пути в музыке и моде. Выход проекта назначен на 9 октября, а режиссёром выступила шведка Надя Холлгрен, известная по фильму о Мишель Обаме.

От поп-иконы к дизайнеру

Виктория Бекхэм прославилась в середине 1990-х как участница Spice Girls, коллектива, который изменил представление о женских поп-группах. С 1996 по 2001 год коллектив удерживал лидерство в мировых чартах, а сама Виктория получила прозвище Posh Spice. После распада группы певица попробовала сольную карьеру: выпустила альбом "Victoria Beckham" и несколько синглов. Однако вскоре её интересы сместились в сторону индустрии моды.

К началу 2000-х Виктория основала собственный бренд, который со временем превратился в один из самых заметных в мире люксовой одежды. Сегодня её показы входят в расписание Парижской недели моды, а коллекции регулярно обсуждаются в профессиональной прессе.

Новый проект Netflix

Создатели сериала решили объединить прошлое и настоящее Виктории. В центре повествования — её подготовка к самому амбициозному показу в Париже. Камера фиксирует не только закулисье модной индустрии, но и возвращает зрителей в годы её музыкальной карьеры.

"Следуя за ее путешествием в преддверии своего самого амбициозного показа на Неделе моды в Париже, документальный сериал переплетает прошлое и настоящее, раскрывая трудности и победы, которые определили ее образ и продолжают вести ее вперед", — говорится в синопсисе шоу.

Авторы отмечают, что в проекте участвуют Дэвид и Виктория Бекхэм, а также известные представители мира моды, которые помогли раскрыть образ героини с разных сторон.

Карьера и знаковые моменты

Несмотря на то что музыкальная карьера Виктории оказалась недолгой, её вклад в поп-культуру огромен. Spice Girls стали культурным феноменом 1990-х, а сама Виктория остаётся символом целой эпохи.

В 2007–2008 годах состоялся тур "Возвращение Spice Girls", собравший полные залы по всему миру. Позже, в 2012 году, певицы вновь объединились на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне. Эти выступления стали ярким напоминанием о силе бренда Spice Girls и роли Виктории в нём.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Франции нашли утраченный шедевр Рубенса 1613 года сегодня в 1:10

Потерянный Рубенс всплыл в Париже: тайна, скрытая четыре века

В Париже случайно обнаружили полотно Рубенса, считавшееся утраченным. Его подлинность подтвердили эксперты, а впереди — громкие торги.

Читать полностью » Леонардо ДиКаприо заявил, что с возрастом стал избирательнее в выборе ролей вчера в 23:06

Тайна долговечной славы: чему учит новый подход Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо рассказал, почему стал более избирательным в выборе фильмов. Его новый подход меняет восприятие зрителей и Голливуда.

Читать полностью » Кира Найтли станет голосом Амбридж в постановке вчера в 22:49

Мир "Гарри Поттера" заговорит новыми голосами: неожиданные звёзды в ролях волшебников

Звезды мирового кино присоединились к масштабному аудиоспектаклю по книгам Джоан Роулинг — неожиданные роли, новые голоса и свежий взгляд на любимых героев.

Читать полностью » Нина Добрев объяснила уход из вчера в 21:42

"Дневники вампира" скрывали тёмную правду: почему главная звезда покинула проект

Нина Добрев раскрыла, почему её уход из "Дневников вампира" был неизбежным. Актриса поделилась закулисными деталями борьбы за справедливость.

Читать полностью » Фанфик по вселенной Гарри Поттера вчера в 20:36

Гермиона в рабстве у Малфоя: экранизация скандального фанфика уже близко

Фанфик по вселенной "Гарри Поттера" стал рекордным в истории книжных сделок и превратится в фильм. Чем особенный "Manacled" и чего ждать от экранизации?

Читать полностью » Зои Дешанель сыграет в фильме вчера в 19:29

Зои Дешанель возвращается в кино: фильм о дружбе и выживании в Шотландии XVIII века

Зои Дешанель и Мишель Бюто сыграют в комедии о женской дружбе и путешествии во времени, действие которой развернётся в суровой Шотландии XVIII века.

Читать полностью » Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025 вчера в 17:39

Звезда Голливуда назвала самых красивых мужчин: что скрывает её список

Джессика Симпсон поделилась своим списком самых сексуальных мужчин Голливуда, а также рассказала о жизни после развода с Эриком Джонсоном.

Читать полностью » Дочь Гвинет Пэлтроу подписала контракт с Self-Portrait вчера в 16:32

Дочь Гвинет Пэлтроу в 21 год подписала контракт, который может изменить её карьеру

Эппл Мартин подписала первый крупный модный контракт с английским брендом Self-Portrait. Это важный шаг в её карьере, который предсказывает ей большое будущее в модной индустрии.

Читать полностью »

Новости
Еда

Булочки Шокобон с добавлением шоколада и орехов сохраняют форму при выпечке
Спорт и фитнес

Алвин Косгроув представил программу тренировок на 4 недели для женщин с упором на кардио и силовые
Наука

Уникальная находка в Гиппосе: раскопан христианский дом престарелых с символичной мозаикой
Туризм

Стоимость перелёта Москва–Каппадокия в 2025 году начинается от $450 туда-обратно
Садоводство

Фосфор и калий повышают урожайность чеснока и срок хранения головок
Еда

Домашний шашлык из свинины в духовке получается сочным и ароматным
Авто и мото

Эксперты: обучение на права категории B в России занимает 3–6 месяцев
Красота и здоровье

Диабет, онкология, астма: какие лекарства добавлены в перечень льготного обеспечения на 2025 год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet