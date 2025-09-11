Netflix покажет другую Викторию: закулисье моды и нерассказанные истории

Осенью зрители увидят новую работу Netflix — документальный сериал о жизни Виктории Бекхэм. Бывшая солистка Spice Girls и успешный дизайнер впервые согласилась так подробно рассказать о своём пути в музыке и моде. Выход проекта назначен на 9 октября, а режиссёром выступила шведка Надя Холлгрен, известная по фильму о Мишель Обаме.

От поп-иконы к дизайнеру

Виктория Бекхэм прославилась в середине 1990-х как участница Spice Girls, коллектива, который изменил представление о женских поп-группах. С 1996 по 2001 год коллектив удерживал лидерство в мировых чартах, а сама Виктория получила прозвище Posh Spice. После распада группы певица попробовала сольную карьеру: выпустила альбом "Victoria Beckham" и несколько синглов. Однако вскоре её интересы сместились в сторону индустрии моды.

К началу 2000-х Виктория основала собственный бренд, который со временем превратился в один из самых заметных в мире люксовой одежды. Сегодня её показы входят в расписание Парижской недели моды, а коллекции регулярно обсуждаются в профессиональной прессе.

Новый проект Netflix

Создатели сериала решили объединить прошлое и настоящее Виктории. В центре повествования — её подготовка к самому амбициозному показу в Париже. Камера фиксирует не только закулисье модной индустрии, но и возвращает зрителей в годы её музыкальной карьеры.

"Следуя за ее путешествием в преддверии своего самого амбициозного показа на Неделе моды в Париже, документальный сериал переплетает прошлое и настоящее, раскрывая трудности и победы, которые определили ее образ и продолжают вести ее вперед", — говорится в синопсисе шоу.

Авторы отмечают, что в проекте участвуют Дэвид и Виктория Бекхэм, а также известные представители мира моды, которые помогли раскрыть образ героини с разных сторон.

Карьера и знаковые моменты

Несмотря на то что музыкальная карьера Виктории оказалась недолгой, её вклад в поп-культуру огромен. Spice Girls стали культурным феноменом 1990-х, а сама Виктория остаётся символом целой эпохи.

В 2007–2008 годах состоялся тур "Возвращение Spice Girls", собравший полные залы по всему миру. Позже, в 2012 году, певицы вновь объединились на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне. Эти выступления стали ярким напоминанием о силе бренда Spice Girls и роли Виктории в нём.