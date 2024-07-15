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В Госдуму внесен законопроект, определяющий сталкинг и травлю
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В Госдуму внесен законопроект, определяющий сталкинг и травлю

В Госдуму России внесен законопроект, определяющий и наказывающий сталкинг и травлю. Проект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о преследовании, которая включает нежелательное общение, демонстрацию присутствия и злоупотребление информацией, сообщает Вечерняя Москва.

Нарушители смогут получить предупреждение или штраф, а повторные нарушения могут привести к аресту. Пострадавшие могут обращаться в прокуратуру.

Однако эксперты считают предложенные меры неэффективными и предлагают более строгие наказания и новые судебные меры защиты, подобно западной практике.

Фото: commons.wikimedia.org/Wilfredor (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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