Ученые испытали новый препарат для защиты от ВИЧ

Специалисты опробовали препарат для лечения ВИЧ "Ленакапавир", созданный биофармацевтической компанией "Gilead Sciences". Об этом информировал медиахолдинг РБК российский эпидемиолог и инфекционист, доктор медицинских наук, а также директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Как сообщил эксперт, новизна созданного фармпрепарата заключается в том, что его вводят именно посредством инъекций. Прежде чем появился данный препарат, приходилось применять для доконтактной профилактики исключительно твёрдую дозированную лекарственную форму.

Известно, что в эксперименте принимали участие боле двух тысяч представительниц женского пола. Всем им внедрили новый лекарственный препарат, и впоследствии они получили вирус. Однако они не заболели. Как заявил Вадим Покровский, препарат для лечения медленно прогрессирующего заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, необходимо принимать каждый день. По этой причине возникает серьёзный риск забыть про приём.

По этой причине среди группы женщин, которые принимали именно таблетки, несколько заразились. А те, кто вводил инъекции, остались здоровыми. Вадим Покровский охарактеризовал произошедшее как невероятный успех.

Однако помимо плюсов, доктор медицинских наук сообщил и о недостатке. Препарат обойдётся в 40 тысяч долларов за годовой курс.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. / official website of the Government of Moscow (Creative Commons Attribution 4.0 International license)