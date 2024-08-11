С 12 по 15 августа вице-премьер Сербии Александр Вулин будет в России с рабочим визитом

В ходе рабочей поездки в Россию с 12 по 15 августа Александр Вулин проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами России, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, членов правительства и силовых ведомств РФ.

Вулин планирует встретиться с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, руководителями силовых структур, министром энергетики Сергеем Цивилёвым, главой минпромторга Антоном Алихановым и другими официальными лицами.

Вице-премьер Сербии также выступит на открытии памятника югославским партизанам, подчеркнув важность памяти о истории своей страны.

Фото: Wikimedia Commons/ http://www.mediaportal.vojvodina.gov.rs/v/Foto/09092014+-+Dodela+sertifikata+polaznicima+obuka+u+projektu+Inovativni+sistem+za+unapredjenje+znanja+i+vestina+-+Znanje+svima/IMG_9733.JPG.html, mediaportal.vojvodina.gov.rs, (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)