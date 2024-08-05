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Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев вернулся на родину из зоны СВО
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  • Опубликована сегодня в 12:41

Осужденный за мошенничество бывший вице-премьер Дагестана вернулся с зоны СВО

Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев вернулся на родину из зоны СВО

Хадулаев отметил, что Исаев приехал в родные края на короткий срок и уже провел встречу с близкими и друзьями. В 2020 году Басманный суд Москвы признал его виновным в растрате бюджетных средств, выделенных для социального обеспечения и инвестиционных проектов республики. Тем самым, Хадулаев подтвердил информацию о возвращении экс-заместителя председателя правительства в Дагестан после отбывания части срока.

Судебное разбирательство подчеркивает серьезный подход к правонарушениям среди государственных чиновников, а возвращение Исаева стало неожиданностью для многих.

Возвращение Шамиля Исаева привлекло внимание не только местных жителей, но и широкой общественности. Многие выражают обеспокоенность по поводу того, что он, несмотря на серьезные обвинения в мошенничестве, вновь оказался в центре внимания. Это создает прецедент для других чиновников и может означать, что система борьбы с коррупцией в России требует дальнейшего совершенствования.

Фото: www.flickr.com/Joe Gratz

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