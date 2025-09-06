Жаркое солнце и скрытая опасность: почему туристам в Турции стоит быть осторожными

Российские туристы, отдыхающие на популярных пляжах Турции, столкнулись с неприятной угрозой — кишечной инфекцией, вызванной бактерией Vibrio. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, приступы рвоты, сильную слабость и диарею, что превращает отпуск в настоящее испытание. Об этом сообщил инфекционист Елена Мескина.

Что представляет собой Vibrio

Бактерия Vibrio имеет изогнутую форму и способна обитать как в морской, так и в пресной воде. Основной симптом заражения — обильная водянистая диарея, которая быстро приводит к обезвоживанию организма.

"Основной путь заражения инфекцией — попадание заражённой воды в желудок при купании или поедании моллюсков в сыром виде (устриц или мидий). Среди множества вариаций этой бактерии наиболее неприятной и опасной является Vibrio cholerae (возбудитель холеры). Если вовремя не начать лечение, исход может быть летальным", — подчеркнула доктор Елена Мескина.

Пути заражения

Чаще всего инфекция передаётся при заглатывании воды во время купания или при употреблении плохо обработанных морепродуктов. Возможен и воздушно-капельный путь передачи, но только при тесном контакте с заболевшим и высокой концентрации возбудителя в его организме.

Опасность для туристов и жителей России

По словам эксперта, на территории России риск распространения инфекции крайне низкий. Однако туристам стоит соблюдать элементарные меры предосторожности:

избегать употребления сырой морской пищи, особенно устриц и мидий;

купаясь, по возможности не заглатывать воду;

тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.

Такие простые шаги могут значительно снизить вероятность заражения и уберечь отдых от неприятных последствий.

Почему важно лечить инфекцию вовремя

Опасность Vibrio заключается в быстром обезвоживании организма. Без медицинской помощи болезнь может прогрессировать, в тяжёлых случаях угрожая жизни. Поэтому при первых симптомах — высокой температуре, тошноте, рвоте и диарее — нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Три интересных факта