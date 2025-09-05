Инфекция Vibrio на курортах Турции: что известно о вспышке среди россиян
В августе 2025 года на турецких курортах зафиксирована вспышка опасной кишечной инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Массово пострадали российские туристы, сообщают очевидцы.
Как проявляется болезнь
У заражённых наблюдались:
-
сильная рвота,
-
слабость,
-
высокая температура (до 38°С).
Многим удалось стабилизировать состояние только после капельниц в больницах.
Где заразились
Инфекция передаётся через:
-
купание в тёплом солёном море, где бактерия активно размножается,
-
употребление моллюсков, заражённых вибрионами.
Одна из туристок рассказала, что она и её муж попали в больницу всего через несколько часов после купания в море.
Ситуация на курортах
-
В Алании отмечены очереди в отделениях скорой помощи частных клиник.
-
В Белеке симптомы фиксируют у многих постояльцев отелей, в том числе у целых семей.
Напоминание о прошлых вспышках
Это уже не первый случай заболеваний среди туристов в Турции. В июне 2025 года в отеле Sunlight Resort зафиксировали вспышку вируса Коксаки, которым заболели как минимум 15 российских туристов, включая детей.
Реакция Роспотребнадзора
Российское ведомство запросило у Минздрава Турции данные о санитарно-эпидемиологической обстановке и договорилось об оперативном обмене информацией при выявлении инфекций у граждан двух стран.
