Турция
Турция
© commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL is licensed under CC BY 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Инфекция Vibrio на курортах Турции: что известно о вспышке среди россиян

В Турции у российских туристов выявлены случаи заражения опасной бактерией Vibrio

В августе 2025 года на турецких курортах зафиксирована вспышка опасной кишечной инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Массово пострадали российские туристы, сообщают очевидцы.

Как проявляется болезнь

У заражённых наблюдались:

  • сильная рвота,

  • слабость,

  • высокая температура (до 38°С).

Многим удалось стабилизировать состояние только после капельниц в больницах.

Где заразились

Инфекция передаётся через:

  • купание в тёплом солёном море, где бактерия активно размножается,

  • употребление моллюсков, заражённых вибрионами.

Одна из туристок рассказала, что она и её муж попали в больницу всего через несколько часов после купания в море.

Ситуация на курортах

  • В Алании отмечены очереди в отделениях скорой помощи частных клиник.

  • В Белеке симптомы фиксируют у многих постояльцев отелей, в том числе у целых семей.

Напоминание о прошлых вспышках

Это уже не первый случай заболеваний среди туристов в Турции. В июне 2025 года в отеле Sunlight Resort зафиксировали вспышку вируса Коксаки, которым заболели как минимум 15 российских туристов, включая детей.

Реакция Роспотребнадзора

Российское ведомство запросило у Минздрава Турции данные о санитарно-эпидемиологической обстановке и договорилось об оперативном обмене информацией при выявлении инфекций у граждан двух стран.

