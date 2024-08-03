Ученые совершили удивительное открытие насчет спинного мозга и его реакции на внешние стимулы

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что белое вещество спинного мозга может реагировать на внешние стимулы, такие как вибрация, наравне с серым веществом. Это открытие может иметь значительное значение для лечения травм и заболеваний спинного мозга.
В ходе экспериментов с обезьянами было обнаружено, что белое вещество спинного мозга не только реагирует на вибрацию, приложенную к пальцам, но и активизирует молекулы, которые могут быть использованы в терапии.
Дополнительные исследования будут направлены на изучение изменения активности белого вещества при рассеянном склерозе и разработку методов восстановления функций спинного мозга.
Фото: flickr.com/UC San Diego Jacobs School of Engineering (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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