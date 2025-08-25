Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Физик
Физик
© U.S. Navy by Greg Vojtko is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:59

Капля масла танцует вечно: как ученые заставили ее подпрыгивать без остановки — секрет вибрации и слюды

Ученые добились бесконечного подпрыгивания капли масла на вибрирующей поверхности

Ученые добились успеха без брызг — заставили крошечную каплю масла подпрыгивать на вибрирующей поверхности. Эффектный результат, описанный в статье для Physical Review Letters, может быть использован для управления ничтожными количествами жидкости в химической или фармацевтической промышленности.

Некоторые физики полагают, что это может даже помочь разгадать тайны квантовой механики. Это открытие открывает новые перспективы для управления жидкостями на микроуровне и понимания фундаментальных законов физики.

"Я просто в восторге от этого", — признается Шмуэль Рубинштейн из Еврейского университета в Иерусалиме.

По его словам, капли повсеместно встречаются в промышленных процессах, многие исследователи изучают их, но поучить "крутые" эффекты сложно. То, что удалось коллегам, "не просто очаровательно — это впечатляет", оценил физик. Отзывы других ученых подчеркивают значимость и оригинальность этого открытия.

Удивительные результаты: капли в вакууме и бесконечное подпрыгивание

Эксперименты с простыми каплями жидкости дают порой удивительные результаты. В 2005 году физики с удивлением обнаружили, что в вакууме капля, ударяясь о поверхность, не разбрызгивается, а растекается плавно. В том же году другая команда обнаружила, что капля может подпрыгивать бесконечно долго на вибрирующей ванночке, сделанной из той же жидкости.

"Мы пробовали твердую поверхность, но это не сработало", — вспоминает профессор Эммануэль Фор из Высшей школы промышленной физики и химии города Париж, участвовавший в том эксперименте.

Потребовалось почти десятилетие, чтобы исследователи добились прогресса с твердыми поверхностями. В 2014-м физик Джон Колински из Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) и его коллеги показали, что если уронить каплю воды с достаточно малой высоты, она может отскакивать от гидрофильной поверхности, которую в норме должна бы смочить и покрыть.

Воздух под каплей смягчает ее падение, а сила поверхностного натяжения помогает сохранить целостность. Тем не менее, примерно через 0,3 секунды и 10 или более отскоков капля разрывалась под действием электростатических сил со стороны подложки.

Вечный танец: силиконовое масло, липофильная слюда и высокоскоростная камера

Теперь Колински и его коллегам удалось сделать этот танец почти вечным: они заставили каплю силиконового масла диаметром около 0,8 миллиметра подпрыгивать сколь угодно долго на липофильной поверхности слюды.

Они взяли свежерасщепленный кристалл слюды, гладкий на атомном уровне, и принудили его вибрировать с амплитудой в доли миллиметра и частотой до 180 герц. Движение капли снимали высокоскоростной камерой. Использование высокотехнологичного оборудования позволило детально изучить поведение капли на вибрирующей поверхности.

При частоте выше 20 Гц прыжки капли не прекращаются очень долго.

"Самый долгий эксперимент длился где-то в районе 20 минут", — уточняет Колински.

Вибрация и амортизирующий слой: компьютерное моделирование и субмикрометровый зазор

Компьютерное моделирование показало, как вибрация накачивает энергию в систему, заставляя каплю подпрыгивать и восполняя амортизирующий слой воздуха под ней, объясняет Колински. Любопытно, что в этом субмикрометровом зазоре почти нет молекул воздуха, отмечает он. Компьютерное моделирование помогло понять механизмы, лежащие в основе подпрыгивания капли.

Эксперимент кажется проще, чем был на самом деле, говорит ведущий автор работы Лебо Молефе из EPFL: "Сбор установки занимает день, но тонкая настройка всего потребовала недель и месяцев".

Например, если пластинка слюды не идеально горизонтальна, подпрыгивающая капля убегала из фокуса камеры. В итоге на проведение всего эксперимента ушло 2 года, отмечает Молефе. Проведение эксперимента потребовало значительных усилий и времени для достижения оптимальных условий.

"Танцы” и "связанное состояние”: переключение между конфигурациями

Исследователи обнаружили, что могут заставить каплю "танцевать" и другим способом. Если увеличить частоту выше 90 Гц, подпрыгивание прекращается, капля остается прилипшей к поверхности и просто меняет форму, бесконечно переключаясь между двумя приземистыми, слегка коническими конфигурациями.

Интересные факты о жидкостях и поверхностном натяжении

Поверхностное натяжение является причиной того, что капли жидкости имеют сферическую форму.
Различные жидкости имеют разное поверхностное натяжение.
Поверхностное натяжение играет важную роль в многих природных явлениях, таких как образование росы и движение воды по капиллярам.

В заключение, ученые заставили каплю масла бесконечно подпрыгивать на вибрирующей поверхности, открыв новые возможности для управления жидкостями на микроуровне и понимания фундаментальных законов физики. Это открытие может иметь значительные последствия для различных областей науки и техники, от химической и фармацевтической промышленности до квантовой механики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути сегодня в 11:59

В сердце Млечного Пути нашли пузырь размером с Солнечную систему — астрономы в замешательстве

Учёные из Швеции обнаружили гигантский газопылевой пузырь массой с Солнце вокруг красного сверхгиганта DFK 52. Открытие, сделанное с помощью ALMA, ставит новые вопросы об эволюции звёзд и таинственных извержениях.

Читать полностью » Микропластик и мозг: какое воздействие оказывают микрочастицы пластика на нейроны сегодня в 10:47

Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Новое исследование показало, что микропластик разрушает гематоэнцефалический барьер и приводит к гибели нейронов. Узнайте о нейротоксическом воздействии микропластика!

Читать полностью » Черные дыры трансформируют материю в темную энергию: новая теория расширения Вселенной сегодня в 9:47

Космическая фабрика: черные дыры производят нечто невероятное, меняя судьбу Вселенной

Новая теория предполагает, что черные дыры преобразовывают материю в темную энергию, объясняя ускорение расширения Вселенной и массу нейтрино. Данные DESI подтверждают.

Читать полностью » Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине сегодня в 8:47

Эти роботы чувствуют опасность, как живые: гениальное изобретение учёных, подсмотренное у природы

Ученые разработали датчики давления, имитирующие механосенсорные системы скорпионов. Технология повышает чувствительность роботов и открывает новые возможности в медицине.

Читать полностью » Ученые выяснили, как соцсети влияют на когнитивные функции: ключевые выводы сегодня в 7:28

Убийцы продуктивности: как пассивные уведомления из соцсетей влияют на ваш мозг – проверьте себя

Уведомления из соцсетей влияют на когнитивные функции и снижают скорость мышления. Исследование показало, что даже пассивное воздействие уведомлений может сказаться на внимании.

Читать полностью » Джереми Локвуд открыл новый вид динозавра Istiorachis macarthurae сегодня в 6:28

Животное с признаками корабля: палеонтологи раскрыли удивительный облик динозавра

На острове Уайт обнаружен Istiorachis macarthurae, новый вид динозавра с парусообразной структурой. Открытие демонстрирует эволюцию и меняет представления об игуанодонах.

Читать полностью » Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона сегодня в 5:28

Найдено доказательство: обнаружен крест, подтверждающий существование древнего монастыря

В ОАЭ обнаружен гипсовый крест возрастом 1400 лет, подтверждающий существование христианского монастыря. Открытие проливает свет на историю распространения христианства в регионе Персидского залива. Эта находка – свидетельство мирного сосуществования религий.

Читать полностью » Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе сегодня в 4:22

1400 лет пролежал в песке — и именно он подтвердил существование древнего монастыря

Археологи нашли древний крест на острове Сир-Бани-Яс, подтверждающий, что жилые дома были частью монастыря. Находка меняет взгляд на историю региона.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

В России снимают фильм о расшифровавшем письменность майя Юрии Кнорозове
Питомцы

Учёные выяснили, что кошки различают интонацию, но не понимают слова
Садоводство

Капуста забудет о вредителях: копеечный раствор из золы и мыла – секрет богатого урожая
Дом

Минимализм на рабочем месте дома: зачем он нужен
Туризм

Топ-7 маршрутов по горным тропам Шри-Ланки для настоящих искателей приключений
Питомцы

Ученые объясняют, как собаки реагируют на распорядок дня хозяев
Красота и здоровье

Диетолог Анна Цуканова объяснила резкие колебания веса Филиппа Киркорова
Садоводство

Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru