Поверхностная обработка верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона
© https://commons.wikimedia.org by Алексей Покровский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:20

Асфальт, который отталкивает воду и время — в чём его магия

На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном

Можно ли построить мост, которому не потребуется привычная гидроизоляция, а покрытие прослужит в разы дольше? На Дальнем Востоке на этот вопрос уже ответили — и сделали.

На трассе Благовещенск — Свободный в Амурской области завершили строительство однопролетного моста на 66-м километре. Особенность проекта в том, что при его возведении впервые в регионе использовали вибролитой асфальтобетон — инновационный материал, способный выдерживать суровые климатические условия и интенсивный поток транспорта.

Почему это важно

Участок трассы, где построили мост, отличается сложным рельефом и высоким трафиком. Подрядчику — АО "Асфальт" — предстояло одновременно реконструировать два километра дороги и возвести сам мост. В таких условиях долговечность покрытия становится ключевым фактором, ведь ремонт на подобных объектах требует значительных затрат и перекрытий движения.

Вибролитой асфальтобетон, разработанный с участием ЛУКОЙЛ, — это не просто разновидность дорожного материала. Он обладает гидроизолирующими свойствами, устойчив к колееобразованию, деформациям и трещинам. Лабораторные испытания и уже реализованные проекты в разных регионах подтвердили: правильно подобранная рецептура увеличивает межремонтный интервал в несколько раз.

Технология без лишних сложностей

Ещё одно преимущество — отсутствие необходимости в сложной технике и особых температурных режимах. Смесь готовят на асфальтобетонном заводе с использованием местных материалов, транспортируют и укладывают без специальных условий. Уплотнение выполняется вибробрусом стандартного асфальтоукладчика — тяжёлые катки, опасные для мостовых конструкций, не нужны.

Опыт и перспективы

Для Дальнего Востока это первый мост с таким типом дорожного покрытия. Но проект не стал неожиданным экспериментом — годом ранее АО "Асфальт" успешно использовал другой инновационный модифицированный асфальтобетон на загруженном участке дороги. Он показал высокую стойкость к климатическим и эксплуатационным нагрузкам, полностью оправдав заявленные характеристики.

Сочетание местных материалов, технологических преимуществ и проверенной рецептуры делает вибролитой асфальтобетон перспективным решением для крупных инфраструктурных объектов. Если практика применения продолжится, в регионе можно ожидать значительного сокращения затрат на ремонт и повышение качества дорог.

