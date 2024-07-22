Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поделилась своим мнением о предстоящих президентских выборах в США в интервью РИА Новости.

По ее оценке, исход голосования уже предрешен в пользу Дональда Трампа, и только тщательно спланированные провокации или манипуляции с результатами могут помешать его победе.

Ковитиди предполагает, что осенний период в Соединенных Штатах будет отмечен масштабными демонстрациями и гражданскими волнениями, так как передача власти в стране редко проходит без осложнений.

Сенатор также подчеркнула, что итоги предстоящего голосования могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие всей западной цивилизации. По ее мнению, США вступают в новую эру своей истории, характеризующуюся непредсказуемостью. Ковитиди выразила уверенность, что Трампу предстоит кардинально изменить устоявшиеся политические шаблоны Америки.

Между тем, действующий президент США Джо Байден недавно объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок. Вместо этого он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.

В свою очередь, потенциальный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа над Харрис в предвыборной гонке будет для него значительно более легкой задачей.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь текущего года, и политическая ситуация в стране продолжает накаляться по мере приближения этой даты.

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