Американский инвестор и основатель компании Miller Value Funds Билл Миллер поделился своим мнением о перспективах биткоина с РИА Новости на полях ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.
По его прогнозам, стоимость ведущей цифровой валюты продолжит расти в долгосрочной перспективе, независимо от исхода предстоящих президентских выборов в США.
Миллер обратил внимание на изменение позиции экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении криптовалют. Если ранее Трамп был близок к введению запрета на биткоины, то теперь его взгляды, по-видимому, существенно изменились.
Инвестор подчеркнул значимость участия Трампа в конференции Bitcoin 2024, отметив, что это свидетельствует о значительном прогрессе в восприятии криптовалют.
Миллер выразил воодушевление тем, что биткоин достиг исторического максимума, а тематическая конференция привлекает внимание политиков высокого уровня.
По словам Миллера, участники конференции с нетерпением ожидают выступления Трампа, надеясь на его поддержку блокчейн-индустрии.
На фоне ожиданий выступления Трампа стоимость биткоина выросла почти до 68 тысяч долларов. Некоторые аналитики предполагают возможность резкого роста курса криптовалюты после речи экс-президента. Однако другие эксперты призывают к осторожности в оценках, напоминая о прежней негативной позиции Трампа в отношении биткоина.
Фото: www.flickr.com/Mirko Tobias Schäfer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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