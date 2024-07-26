Американский инвестор и основатель компании Miller Value Funds Билл Миллер поделился своим мнением о перспективах биткоина с РИА Новости на полях ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.

По его прогнозам, стоимость ведущей цифровой валюты продолжит расти в долгосрочной перспективе, независимо от исхода предстоящих президентских выборов в США.

Миллер обратил внимание на изменение позиции экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении криптовалют. Если ранее Трамп был близок к введению запрета на биткоины, то теперь его взгляды, по-видимому, существенно изменились.

Инвестор подчеркнул значимость участия Трампа в конференции Bitcoin 2024, отметив, что это свидетельствует о значительном прогрессе в восприятии криптовалют.

Миллер выразил воодушевление тем, что биткоин достиг исторического максимума, а тематическая конференция привлекает внимание политиков высокого уровня.

По словам Миллера, участники конференции с нетерпением ожидают выступления Трампа, надеясь на его поддержку блокчейн-индустрии.

На фоне ожиданий выступления Трампа стоимость биткоина выросла почти до 68 тысяч долларов. Некоторые аналитики предполагают возможность резкого роста курса криптовалюты после речи экс-президента. Однако другие эксперты призывают к осторожности в оценках, напоминая о прежней негативной позиции Трампа в отношении биткоина.

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