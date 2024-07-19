Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут перерасти в серьезное гражданское противостояние, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Несмотря на многочисленные призывы к действующему президенту отказаться от участия в выборах, руководство Национального комитета Демократической партии США заявило о намерении выдвинуть Джо Байдена кандидатом на президентских выборах 2024 года.

Пушков отмечает, что накал страстей после попытки покушения на Дональда Трампа и глубокий раскол в американском обществе могут превратить ноябрьское голосование в острейшее гражданское противостояние.

Сенатор полагает, что Демократическая партия делает ставку на Байдена из-за отсутствия других подходящих кандидатов. По его мнению, партия будет использовать все возможные средства, чтобы обеспечить Байдену, чье состояние заметно ухудшается, второй президентский срок.

На фоне растущей критики внутри партии и неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом, в американских политических и журналистских кругах обсуждается возможность замены действующего президента на другого кандидата. Наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис.

Несмотря на призывы многих демократов в Конгрессе и спонсоров партии, Байден заявляет о своем намерении продолжить участие в президентской гонке. При этом он отмечает готовность Харрис занять пост президента, если он не сможет полностью отработать второй срок.

Теоретически у партии будет возможность выдвинуть другого кандидата на съезде в августе, однако на практике будет сложно отстранить от участия в выборах действующего президента, победившего на предварительных выборах, если он сам не откажется от участия. Байден настаивает на своем намерении продолжить борьбу, утверждая, что нет более подходящих кандидатов.

Вторые дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Фото: commons. wikimedia.orgДжей Пи Валерий jpvalery(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)