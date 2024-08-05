Трамп вырыл себе яму высказыванием о расовой принадлежности Камалы Харрис

Недавние события в американской политической арене привели к неожиданным поворотам в предвыборной гонке. Казалось бы, после покушения на Дональда Трампа и ухода Джо Байдена с дистанции, его возвращение в Белый дом было практически гарантировано. Однако оптимизм демократов крепнет, а республиканцы вынуждены перейти к оборонительной стратегии.

Еще пару недель назад Трамп лидировал в предвыборной гонке. Триумфальная номинация от Республиканской партии после пережитого покушения и решение Байдена не баллотироваться на второй срок делали его явным фаворитом. Демократы сделали ставку на вице-президента Камалу Харрис, несмотря на отставание в опросах и критику оппонентов, указывавших на ее недостаточные успехи в решении миграционного кризиса на южной границе США — одного из ключевых вопросов для республиканцев и их избирателей.

Республиканцы активно использовали этот момент в своей агитации, обвиняя Харрис в сокрытии информации о здоровье президента и неспособности справиться с инфляцией. Трамп публично выражал уверенность в своей победе над Харрис.

Однако ситуация резко изменилась после неосторожного высказывания Трампа о расовой принадлежности Камалы Харрис. Он публично усомнился в ее афроамериканском происхождении, что вызвало волну обвинений в расизме. Попытки оправдать слова экс-президента, ссылаясь на его прошлые пожертвования в пользу кампании Харрис, не увенчались успехом. Некоторые республиканцы открыто выразили свое несогласие с позицией Трампа, предрекая ему потерю поддержки избирателей-центристов.

В этой ситуации предвыборный штаб Харрис сформировал группу "Республиканцы за Харрис", в которую вошли представители Республиканской партии, в том числе бывший советник по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, Оливия Трой. Она публично призвала Пенса поддержать кандидатуру Харрис, подчеркнув важность его голоса для консерваторов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)