Администрация США планирует обвинить Россию во вмешательстве в предстоящие выборы, которые пройдут 5 ноября. Согласно информации телеканала CNN, США готовят ответные меры, включая публичное осуждение действий России и объявление о мероприятиях правоохранительных органов, направленных против тайной российской кампании.

Власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) "главным источником дезинформации" и намереваются провести её проверку. В рамках этой проверки могут быть рассмотрены как вопросы, касающиеся граждан России, так и американцев.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. В 2016 году администрация Барака Обамы возложила на Россию ответственность за организацию хакерских атак с целью дискредитации кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В 2017 и 2018 годах, уже во время президентства Трампа, Россию обвиняли в распространении через социальные сети информации политического характера с целью повлиять на американское общество перед выборами 2016 года. Однако доказательств этих обвинений не было представлено.

В 2020 году американская разведка заявила о вмешательстве России в президентские выборы. Они утверждали, что РФ вмешивается как в праймериз Демократической партии, так и в общий ход выборов, "надеясь посеять хаос и раздор".

В 2021 году был обнародован доклад управления директора Национальной разведки США, в котором говорилось, что Россия организовала кампанию, направленную на "очернение" кандидата от Демократической партии Джо Байдена и поддержку его соперника Дональда Трампа.

На самом высоком уровне в Москве неоднократно отвергали заявления о вмешательстве России в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин называл эти обвинения "мифическими, придуманными проблемами" и "истерией", считая, что они используются для ухудшения отношений между Россией и США.

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