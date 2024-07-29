Нынешний глава Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на состоявшихся в воскресенье выборах. Об этом информировал председатель НИС Венесуэлы Элвис Аморосо, пишет РИА Новости.

Стало известно, что венесуэльский политический деятель Николас Мадуро в третий раз стал президентом. Трансляцию из избирательной комиссии осуществляли все телевизионные каналы Венесуэлы.

Председатель НИС опубликовал первый бюллетень. В соответствии с ним, из 80% голосов за нынешнего главу государства отдали свои голоса 51,2% граждан, обладающих активным избирательным правом. За основного оппонента действующего венесуэльского президента, оппозиционного политика, дипломата и политолога Эдмундо Гонсалеса проголосовали 44,2% граждан страны. Оставшиеся кандидаты на данный пост в сумме получили чуть меньше 5%.

Помимо этого, Элвис Аморосо заявил, что такая заминка по времени в оглашении итогов выборов связана с хакерским нападением на НИС.

Ранее некоторые страны потребовали от Венесуэлы прозрачного подсчёта всех голосов. Кроме того, во время перепроверки за этим процессом должны наблюдать специалисты. В список этих государств вошла Панама, находящаяся в Центральной Америке, Восточная Республика Уругвай, располагающийся на северо-западе Южной Америки Эквадор и другие. Более того, действующий глава Аргентины Хавьер Милей ещё до того, как всем стали известны итоги венесуэльских выборов, сообщил, что не признаёт победу нынешнего президента Венесуэлы.

Фото: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)