На данный момент 49-й вице-президент США Камала Харрис уступает 45-ому президенту Штатов Дональду Трампу в первых опросах после новости о выходе из гонки действующего главы государства Джо Байдена. Об этом информирует американский новостной журнал Newsweek.
Как сообщается, после того, как действующий президент Соединённых Штатов Америки сообщил о своём выходе из гонки и снятии кандидатуры с предстоящих в ноябре выборов, было проведено несколько опросов. Уже опубликованные результаты показывают, что Камала Харрис уступает экс-президенту при условии, что будет выбрана большинством голосов от партии демократов.
Первый опрос был проведён компанией On Point Politics и ведущей компанией в области уголовных и гражданских исследований и поиска документов SoCal Research. Как сообщается, 51% американцев выступают за экс-президента Дональда Трампа. 43% отдали свой голос за нового кандидата от Демократической партии. В опросе участвовало чуть меньше тысячи граждан Соединённых Штатов Америки.
Ещё один опрос, который был организован американской организацией бизнес-аналитики Morning Consult, продемонстрировал, что кандидатуру Камалы Харрис поддерживают 45% людей, в то время как за её соперника проголосовали на 2% больше американцев. В опросе приняли участие чуть более 4 тысяч граждан Штатов.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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